Un policía retirado mató a un motochorro que intentó asaltarlo

El exefectivo de la Federal fue interceptado por dos delincuentes armados. Uno murió en el lugar y el otro escapó. La Justicia dispuso la detención del agente.

Un exagente de la Policía Federal Argentina (PFA) mató este martes a un presunto motochorro que intentó asaltarlo en el barrio porteño de Núñez . El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cuba e Iberá, adonde el exefectivo había llegado en auto junto a un amigo tras retirar dinero de una financiera ubicada en el microcentro porteño.

De acuerdo con la reconstrucción policial, los dos hombres habían salido cerca del mediodía de una financiera en Corrientes y Reconquista y se dirigieron en un Fiat Palio hacia la zona norte de la Ciudad. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, fueron seguidos durante todo el trayecto por dos personas en una moto KTM Duke, quienes vestían ropa negra y portaban mochilas.

Cuando llegaron a Núñez, los motociclistas interceptaron el vehículo y rompieron el vidrio del lado del acompañante. Fue en ese momento que, en circunstancias que aún son investigadas, el policía retirado extrajo un arma de fuego y disparó contra uno de los atacantes, que murió en el lugar. Su cómplice logró escapar a bordo de la moto.

Minutos más tarde, a las 12.48, se recibió una llamada al 911 que alertaba sobre una persona herida de bala en Cuba e Iberá. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Vecinal 13B confirmaron el fallecimiento del presunto ladrón. El exagente, que resultó ileso, fue trasladado junto a su acompañante a la seccional correspondiente.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 dispuso la detención preventiva del policía retirado mientras se avanza en la investigación de los hechos.

Un policía retirado mató a un motochorro que quiso robarle en Núñez

Antecedente reciente en La Boca

Este caso se suma a otro episodio similar ocurrido el pasado 30 de agosto en el barrio de La Boca, cuando un agente de la Policía de la Ciudad mató a un hombre que intentó arrebatarle su arma reglamentaria mientras custodiaba un inmueble en la calle Necochea al 1200.

En ese caso, también se produjo un forcejeo entre el oficial y el agresor, quien murió por los disparos del efectivo. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, que delegó la investigación en la Policía Federal Argentina.