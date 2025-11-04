Caso Pablo Laurta: revelan cómo asesinó y descuartizó al remisero Martín Palacio

Reconstruyeron cómo el uruguayo cometió el asesinato antes de dirigirse a Córdoba, donde luego cometió el doble femicidio de su expareja y su exsuegra.

Un reciente informe judicial aportó detalles estremecedores sobre el primer crimen cometido por Pablo Laurta , el ciudadano uruguayo acusado de un doble femicidio en Córdoba. Según la reconstrucción, antes de viajar a esa provincia, Laurta asesinó y descuartizó al remisero Martín Palacio , en un intento por eliminar cualquier rastro que lo vinculara con el hecho.

El lunes 13 de octubre, la Policía de Entre Ríos encontró restos humanos desmembrados en la zona de Estación Yeruá. El cuerpo carecía de cabeza y brazos. El cráneo y otros huesos aparecieron recién el miércoles 29 cerca de Rosario del Tala, lo que permitió realizar la autopsia y establecer la mecánica del asesinato.

Según un informe preliminar difundido por Clarín, la víctima fue ejecutada con un disparo en la cabeza. El cráneo presentaba un agujero en la frente compatible con un balazo, y se hallaron restos de proyectiles que están siendo analizados.

El intento de ocultamiento

Laurta habría descuartizado el cuerpo y distribuido los restos en dos lugares separados por más de 200 kilómetros. En una bolsa hallada junto a la ruta provincial 15, un vecino encontró huesos que corresponderían a un brazo y una mano, ya en avanzado estado de descomposición.

Pablo Laurta (1)

Para borrar toda evidencia, el acusado abandonó el Toyota Corolla de Palacio en Córdoba y lo incendió. Aunque los peritos aseguran“en un 99%” que los restos pertenecen al remisero, la confirmación definitiva llegará con los resultados del ADN, que se esperan para la próxima semana.

El video donde se los ve a Pablo Laurta y Martín Palacios juntos

Una grabación del 7 de octubre en Concordia, recolectada por Diario Río Uruguay, se convirtió en una pieza central. En ella, se ve a un hombre con rasgos similares a Pablo Rodríguez Laurta saludando a Palacios y colocando su equipaje en el baúl del Toyota Corolla blanco con techo negro. La tranquilidad y cercanía del encuentro sugieren que ambos se conocían o mantenían suficiente confianza para iniciar un viaje juntos.

Encuentro entre chofer y femicida

“El auto de Palacios fue hallado incendiado en Córdoba, hecho confirmado por fuentes policiales y judiciales”, indicó un vocero oficial. La filmación fue puesta a disposición de los investigadores, quienes la analizan cuadro por cuadro para determinar con precisión la identidad del pasajero y reconstruir el trayecto completo del vehículo.

Dictan prisión preventiva para Pablo Laurta

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54). La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, quien consideró que existen pruebas suficientes para sostener la acusación y que la libertad del imputado podría implicar riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.

Pablo Laurta

Laurta, de 39 años, permanecerá alojado en la cárcel de Cruz del Eje, donde se encuentra desde su detención el 12 de octubre. La resolución del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial ratifica la continuidad del proceso en su contra, mientras se completa la etapa de instrucción que antecede al juicio oral.

De acuerdo con la imputación, el acusado es considerado el presunto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su expareja, Luna Giardina. Además, enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra Mariel Zamudio, madre de Luna, y por violación de domicilio.