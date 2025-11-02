La Policía logró detener a un hombre que estaba prófugo por abuso sexual infantil

Luego de varias semanas de investigación, efectivos policiales dieron con el sujeto y fue aprehendido rápidamente. Ahora deberá enfrentar a la Justicia.

Después de varias semanas de tareas de inteligencia y seguimiento, personal de la División de Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, logró detener en Rincón de los Sauces a un hombre que permanecía prófugo de la Justicia neuquina.

El sujeto tenía un pedido de captura vigente en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual y se encontraba en condición de rebeldía, luego de no haberse presentado ante las autoridades judiciales.

Según informaron desde Policía de Neuquén, el operativo fue el resultado de intensas tareas de investigación y vigilancia , que permitieron a los efectivos solicitar una orden de allanamiento. La diligencia fue ejecutada en las últimas horas del sábado y culminó con la localización y aprehensión inmediata del implicado .

profugo rincon de los sauces (2)

El prófugo contaba con una sentencia a prisión desde el año 2020

Tras completar los trámites judiciales de rigor, el detenido fue trasladado a una unidad penitenciaria de la provincia, donde deberá cumplir una condena de prisión efectiva dispuesta por la Justicia.

Según reeveló el subcomisario Marcelo Aquito a LM Neuquén, el sospechoso "había sido condenado en el año 2020 a 3 años y 6 meses de prisión efectiva". Cuando tuvo que presentarse a la Justicia, su abogada presentó un certificado médico y así dio tiempo a su cliente para darse a la fuga.

La investigación y observación de los pasos del hombre -que integra el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS)- llevaron a que podría encontrarse en la ciudad. No había ninguna confirmación ya que el sujeto, de avanzada edad, no tenía un domicilio certificado.

Las tareas de observación lograron ubicarlo rápidamente y, al llegar al domicilio para su aprehensión, no opuso resistencia ya que sabía que se trataba de la causa que cargaba en su contra. Respecto al delito cometido, se trata de un abuso sexual simple contra un menor que tenía a su cargo.

Investigan a tres personas por tenencia de material de abuso sexual infantil

Los casos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil se siguen reiterando en gran parte del norte patagónico y este jueves, en Centenario, se desarrolló un importante procedimiento a cargo de la División Delitos Sexuales y la División Grooming de la Policía neuquina. Fueron incautados varios equipos informáticos y hay tres personas bajo sospecha.

Los hechos denominados según sus siglas como MASI (Material de Abuso Sexual Infantil) ya no son una novedad en la región y distintas organizaciones como también oficinas judiciales buscan avanzar en investigaciones que involucran a hombres y mujeres. El comisario Simón Espinoza, quien se encuentra al frente de la División Grooming, dependiente de Seguridad Personal, confirmó a este diario las actuaciones que se llevaron a cabo en la presente jornada y que determinaron el secuestro de computadoras y celulares.

“Se empezó con un trabajo hace un par de meses”, destacó el jefe policial sobre la pesquisa, que tuvo una primera etapa con la identificación de los moradores de un domicilio ubicado en el barrio Villa Obrera, en Centenario. Apenas se confirmó que se trataba de las personas bajo sospecha, la fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén concretó un pedido de allanamiento a un juez de garantías.

allanamientos- Cenetenario- abuso infantil

Espinoza precisó que no fue necesario el apoyo de ninguna otra unidad policial y que los integrantes de las divisiones a su cargo fueron los encargados de los secuestros y la identificación de los ocupantes de la propiedad. “Todos mayores”, especificó, aclarando que no se avanzó con ninguna otra acción debido a que deberá determinarse qué persona fue la que tuvo o distribuyó material de abuso sexual infantil.

La denuncia inicial se recibió en el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y, luego, se informó a la fiscalía de la ciudad de Buenos Aires.