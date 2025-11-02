Crimen en el barrio Don Bosco: acusaron al autor de la puñalada por la espalda

La fiscalía confirmó que hubo un incidente previo y que el agresor reaccionó, saltando un portón y corriendo en dirección a la víctima. Cumplirá preventiva.

La fiscalía indicó que el acusado corrió a la víctima desde su casa y la apuñaló por la espalda.

Mientras en el barrio Don Bosco de esta capital sigue la conmoción por el brutal crimen de Cristian Alejandro Queupan , el Ministerio Público Fiscal (MPF) concretó la acusación en contra del principal sospechoso del hecho ocurrido este último sábado, en horas de la madrugada. Cumplirá prisión preventiva por cuatro meses.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi le formuló cargos al detenido y también se encargó de solicitar una medida cautelar.

La acusación la realizó este domingo al mediodía durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que pidió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

"Con un cuchillo grande"

La fiscal del caso, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, planteó que, de acuerdo a la investigación preliminar del MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 1 de noviembre alrededor de las 5 de la mañana, en la intersección de las calles Olta y Domene del barrio Don Bosco.

Allí, la víctima fue hacia la casa del acusado, identificado por sus iniciales como H.G.M., con quién había tenido conflictos previos, y comenzó a insultarlo y a arrojarle piedras hacia su casa. La víctima fue con un amigo, quien lo convenció de irse del lugar.

Mientras ambos se iban del lugar por calle Domene, el acusado saltó un portón de su casa y fue en dirección a la víctima. Al llegar a la esquina con Olta, la alcanzó y le dio una puñalada en la espalda, con un cuchillo grande, que le provocó lesiones pulmonares y vasculares: Queupan murió en el lugar, por un shock hipovolémico.

Luego del ataque, el imputado se fue del lugar.

Agustin Garcia Guadalupe Inaudi.jpg La asistente letrada Guadalupe Inaudi recibió amenazas de parte de uno de los narcos acusados y el fiscal jefe Agustín García pidió frenar el juicio.

El delito que la fiscal del caso atribuyó a H.G.M. fue homicidio simple en calidad de autor.

Cómo medida cautelar, requirió que permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. Argumentó que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

Respecto al pedido de prisión preventiva, lo avaló por un plazo de cuatro meses.

"Había una disputa previa"

Este sábado y mientras avanzaba la investigación, el comisario Simón Juárez confirmó a este diario que la víctima conocía a su asesino y, minutos antes del hecho, se hizo presente en su inmueble. "Se conocían. Había una disputa previa entre ambos, desde principios de año. Y la víctima le recriminó algo", afirmó, aunque no dio precisiones sobre el motivo del conflicto.

Juárez señaló que la víctima fue asesinada de una puñalada en la espalda con un cuchillo de cocina, que fue hallado por el personal policial.

En cuanto a las primeras actuaciones policiales, los efectivos se concentraron en realizar un relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a posibles testigos.

El homicidio provocó un tenso ambiente en el barrio Don Bosco durante la mañana del sábado, con una gran cantidad de vecinos y familiares de la víctima en las calles, ofuscados y conmocionados por el hecho.