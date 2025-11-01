Cayó una banda que contrabandeaba metales y cobraba en criptomonedas

El megaoperativo de la Policía Federal llevó a allanar decenas de domicilios, algunos de los cuales están en San Martín de los Andes.

Un megaoperativo de la Policía Federal Argentina , vigente desde hace dos años, hizo caer a una banda criminal que la vaba millones en criptomonedas y contrabandeaba metales . Se realizaron 20 allanamientos , algunos de los cuales fueron concretados en San Martín de los Andes , además de otras localidades del país. En total, se secuestraron 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y 44.090 USDT. Hay nueve detenidos.

La investigación, según fuentes nacionales, se desprendió de la denominada “Operación Comando Crypto”, una pesquisa iniciada en 2023 sobre lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales del Brasil, como el Primer Comando Capital (PCC). El caso es investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, con la secretaría de Fernando Vallone.

Lo que ese primer caso dejó al descubierto es una red criminal que contrabandeaba metales ferrosos desde Argentina hacia distintos países, transformando los ingresos obtenidos de manera ilegal en millones de dólares y criptomonedas . La causa, que involucra a empresarios, funcionarios públicos y agentes de seguridad, derivó en una serie de allanamientos simultáneos en 12 localidades del país, entre ellas San Martín de los Andes.

allanamientos operacion crypto (4)

Según la investigación, la organización adquiría metales como bronce y cobre a través del mercado negro, en operaciones que incluían robos de picaportes, cables, manijas, porteros y objetos de valor tanto en zonas urbanas como rurales, incluso en cementerios. Posteriormente, los materiales eran transportados en camiones hacia el norte del país, donde sobornaban a agentes de control para permitir el paso hacia Paraguay y Bolivia. Desde allí, los cargamentos seguían ruta hacia Perú, con destino final en Europa, Estados Unidos y China.

Las ganancias eran cobradas en criptoactivos desde cuentas radicadas en China y Hong Kong, lo que les permitía a los integrantes de esta banda mover grandes sumas de dinero sin pasar por el sistema financiero tradicional.

En total, como resultado de las diligencias, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a nueve personas —siete hombres y dos mujeres— en distintos puntos del país, entre ellas una ciudadana china acusada de infringir el Régimen Penal Cambiario y de lavado de activos.

Uno de los principales investigados habría realizado más de 425 operaciones con criptoactivos entre 2021 y 2025, por un monto que supera los 21 millones de USDT (dólares digitales). En un allanamiento, se hallaron 4 millones de dólares en efectivo, y el implicado habría intentado sobornar a los agentes para evitar su detención.

Entre los bienes incautados figuran 4,4 millones de dólares, más de 473 millones de pesos, 124 mil euros, 76 mil reales, 44 mil USDT, 19 teléfonos celulares, un camión, siete camionetas, ocho autos y tres motos de alta gama, 14 computadoras, 27 pendrives, dos pistolas y una billetera física de Bitcoin, máquinas contadoras de billetes, además de otros elementos de interés.

Los sospechosos de la cordillera neuquina

De acuerdo a lo consignado por medios cordilleranos, uno de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda del barrio Chapelco Golf, en San Martín de los Andes, donde residía un empresario y DJ conocido en la región, detenido -en principio- junto a su pareja. Ambos estarían acusados de integrar la red y de haber utilizado su actividad en eventos de música electrónica en Argentina y Latinoamérica para mover dinero y bienes vinculados al lavado.

La causa también apunta contra funcionarios públicos y efectivos de fuerzas de seguridad, sospechados de recibir sobornos, emitir facturas falsas o brindar avisos a los investigados. En una de las escuchas, los investigadores detectaron que funcionarios advertían a los sospechosos sobre los pedidos de información fiscal que pesaban sobre ellos.

allanamientos operacion crypto

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, dispuso los 20 allanamientos, que también se realizaron en Buenos Aires, Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, General Pacheco, Garín, La Reja, General Rodríguez, San Fernando, Victoria, José León Suárez y Merlo.

Los operativos, realizados en tres etapas, permitieron desarticular una compleja estructura de contrabando y lavado de activos con ramificaciones internacionales. La Justicia continúa analizando la documentación y los dispositivos secuestrados, mientras no se descartan nuevas detenciones en el marco de una de las causas económicas y delictivas más grandes de los últimos años.