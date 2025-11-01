Padre e hijo volcaron sobre Ruta 40: volvían a Buta Ranquil del basurero municipal

Ocurrió en la tarde de este sábado. El niño, de unos 12 años, debió ser asistido por personal sanitario del hospital local.

A unos 4 kilómetros de Buta Ranquil , un padre e hijo fueron protagonistas de un vuelco cuando se regresaban por la Ruta 40 hacia esa localidad del norte neuquino. La camioneta en la que viajaban dio un par de tumbos y el pequeño debió ser atendido por algunos golpes en miembros superiores.

La segunda jefa de la Central 27 de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, Naomi Sánchez , confirmó que el accidente de tránsito tuvo lugar pasadas las 14 de la tarde de este sábado, y que uno de los ocupantes de la camioneta Ford Ranger sufrió algunos golpes en una mano, pero nada grave. Además, también se registraron daños materiales.

“Recibimos el llamado de comisaría local para que nos acerquemos al lugar porque había un accidente de una Ford Ranger. Era un padre, de unos 50 años y su hijo, de unos 12, que venían de tirar basura en un basurero municipal”, relató Sánchez a LMNeuquén.

vuelco- camioneta- BUTA RANQUIL-2 Gentileza Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil

¿Fue una falla mecánica?

Dijo que se trataba de un basurero legal donde concurren a arrojar residuos. En el trayecto de regreso a la localidad fue que protagonizaron un vuelco en un tramo recto de la Ruta 40.

“No saben si fue una falla de la camioneta porque se les aceleró y se dieron vuelta. Afortunadamente, ambos tenían el cinturón de seguridad puesto y en ese momento no venía nadie en dirección contraria”, dijo Sánchez y agregó que aparentemente habrían dado, al menos dos tumbos, antes de quedar de forma lateral sobre la banquina.

vuelco- camioneta- BUTA RANQUIL-3 Gentileza Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil

Trágico accidente

Hace cuatro días un vuelco terminó de la peor manera en rutas de la provincia de Neuquén. Un trágico accidente de tránsito ocurrido este último lunes también sobre la Ruta 40, pero a la altura de Chacayco, en el norte neuquino, dejó como saldo la muerte de un veterano de la Guerra de Malvinas. Según el reporte, el vehículo en el que viajaba despistó, volcó y cayó a una hondonada de unos 200 metros de profundidad, provocando su fallecimiento en el acto.

Personal policial y de bomberos acudió al sitio para iniciar las tareas de rescate y asegurar la zona. El rodado terminó con las cuatro ruedas hacia arriba y graves daños en la carrocería, en un área de difícil acceso por la pendiente y la falta de visibilidad. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación, aunque no se descarta que el conductor haya perdido el control en una curva de la traza.

Vuelco en Challayco. Un veterano de Malvinas muerto

La persona fallecida fue identificada como Hugo Méndez, un Soldado Convocado y Movilizado de la Guerra de Malvinas, que actualmente residía en Andacollo, aunque era oriundo de Cutral Co. De acuerdo con allegados, Méndez había vivido durante su juventud sobre la calle Elordi, de la ciudad de la Comarca Petrolera, y cursó sus estudios primarios en la Escuela N°119 de esa ciudad. Con el paso de los años, se había radicado en el norte neuquino, donde mantenía una vida tranquila y vínculos con otros veteranos.

Nota en desarrollo...