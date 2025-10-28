Quién es Soledad Mondaca, la outsider de Rincón de los Sauces que será diputada por LLA

La dirigente libertaria tiene apenas un año en la fuerza que lidera el presidente Javier Milei. Aseguró que trabajará por los discapacitados y jubilados.

Estas elecciones nacionales estuvieron marcadas por varios candidatos outsiders, personas que no cuentan con experiencia en política y estuvieron ajenas a los partidos. Uno de los casos es el de Soledad Mondaca , licenciada en comunicación social y en Recursos Humanos y maestra especial en Rincón de los Sauces , quien se convirtió este domingo en flamante diputada nacional.

Mondaca tiene 40 años, está casada y tiene 4 hijos. Vive en Rincón de los Sauces desde el 2011, donde actualmente trabajaba como maestra integradora con niños discapacitados.

Fue hace poco más de un año que recibió el llamado de Alejandra Durdos, apoderada de La Libertad Avanza (LLA) con la convocatoria a sumarse al partido, para la que no dudó ni un minuto.

soledad mondaca y alejandra durdos Soledad Mondaca junto a Alejandra Durdos, vicepresidenta de LLA en Neuquén.

"Siempre nos reímos porque Alejandra ni se acuerda quién le dio mi teléfono. Y yo me acuerdo que enseguida le dije que sí, que yo había votado a Javier Milei y que estaba dispuesta a colaborar con su propuesta. Siento que algo del destino", compartió Mondaca con LMNeuquén sobre su reciente acercamiento al partido que gobierna el país.

Desde que recibió aquel llamado, la vecina de Rincón de los Sauces se puso a disposición de LLA convencida de la propuesta que lleva adelante el presidente. "Siento que es el modelo que siempre hemos querido", aseguró.

La recientemente elegida diputada nacional recordó que empezó sola a recorrer las calles de Rincón de los Sauces para sumar adeptos y que con el paso de los días conformó un equipo que finalmente consiguió esta victoria.

soledad mondaca lla rincon de los sauces 2

No desconoce que la fuerza victoriosa la traccionó Milei a todo el país, pero también destacó la figura de Nadia Márquez en Neuquén, quien -aseguró- defiende sus principios como madre, esposa y profesional en el Congreso de la Nación.

Nueva diputada nacional

"Tengo muchas expectativas sobre lo que se viene y estoy muy feliz de esta oportunidad. Sabía que solo teníamos que seguir el camino que marca el presidente y permanecer firmes por el cambio es posible y lo tenemos que hacer entre todos", opinó la recientemente elegida como diputada nacional.

Mondaca contó que, igualmente, no esperaba este resultado: creyó que las bancas serían únicamente parra Márquez (en Senadores) y Gastón Riesco (en Diputados), por lo que el triunfo de LLA -con dos bancas en cada cámara- superó sus expectativas.

"Creo que la comunidad votó el modelo de Javier Milei, pero también este equipo de LLA porque saben que estamos haciendo el mismo camino. Todo lo que represente Milei va a ser positivo porque él viene haciendo un trabajo increíble, y también Nadia Márquez nos dejó con muy buena vista", insistió.

soledad mondaca LLA

Mondaca eligió esperar los resultados de la elección del domingo en Rincón de los Sauces, junto a su equipo de trabajo. Quizás porque, como dijo, no pensaba ganar. Este lunes fue a trabajar normalmente, aunque en breve deberá pedir licencia para asumir como diputada nacional. "No me esperaba ganar, ya que nunca había participado en política, pero igual sentía que alguna posibilidad había y así fue", compartió.

"Como representante del gobierno pensamos en poder apoyar los proyectos del presidente, ese es el modelo que estamos siguiendo. En primera instancia, poder acompañar y llevar las voces de los neuquinos al Congreso y ayudar a posicionar a nuestra provincia, que todo lo que tenga impacto a nivel nacional llegue a Neuquén para poder desarrollarnos de manera urgente", afirmó.

En cuanto a los temas de interés personal, Mondaca contó que siempre le gustó trabajar con jubilados y discapacitados. "Me gusta mucho ver que detrás de esas canas hay experiencia, y creo que fue un sector que por muchos años fue burlado. También trabajé con chicos con discapacidad, por eso quiero comprometerme en todo lo que el gobierno nacional haga", destacó.

diputados y senadores la libertad avanza neuquen

En cuanto a los insistentes reclamos por el rechazo del aumento de las jubilaciones y el retiro de algunos beneficios a los discapacitados, Mondaca aseguró que "se trata de sectores que buscan utilizarlos para poder negociar".

"Yo vengo trabajando con chicos con discapacidad y conozco el sistema, conozco de años y sé que hace mucho tiempo que les cuesta conseguir medicamentos o sillas de ruedas, y que los jubilados tienen que esperar, o que no son bien liquidados. Estos problemas ya los tenían gestiones anteriores, y hoy los utilizan para hacer una marcha porque quieren atentar contra el gobierno nacional", opinó la dirigente de LLA, quien concluyó asegurando que "vendrán cambios" para estos dos sectores.