La Cooperativa CALF sumó una nueva sala velatoria en la ciudad de Neuquén

“Estamos cumpliendo con el mandato y las necesidades de los asociados”, dijo Leonardo Ferreira, secretario general de la entidad. El nuevo espacio funciona desde el lunes 27.

La Cooperativa CALF habilitó la nueva sala velatoria ubicada en Soldado Águila y Catán Lil del barrio Valentina Sur. Este nuevo espacio se suma a las salas que posee CALF ubicadas en Bahía Blanca 546; Godoy 522, en Parque Industrial y en República de Italia 3979 .

El secretario general de CALF, Leonardo Ferreira , durante una recorrida que realizó este lunes 27 de octubre por la nueva sala, sostuvo que su apertura “ está directamente relacionada con el crecimiento poblacional de la ciudad de Neuquén . De esta manera estamos cumpliendo con el mandato y las necesidades de los asociados y, por otro lado, hacer crecer la Cooperativa con lo que tiene que ver con todas las unidades de servicio. Hoy agradecemos a la ciudadanía y a los habitantes de Valentina por confiar en nosotros y a la gente que ha trabajado directamente en su apertura”.

En tanto, Rubén Domínguez , gerente del Servicio de Sepelios consideró que “teníamos una deuda pendiente con los asociados de Neuquén Capital. Contábamos con pocas salas para la cantidad de servicios que teníamos . Y las autoridades del CALF tomaron la decisión de ir en busca de salas nuevas. En base a la cantidad de servicios que tenemos diariamente, que ronda entre los 10 y 12, podemos decir que hoy tenemos la tranquilidad de poder cumplir con todos los asociados de Neuquén ”.

calf1

“El Servicio Solidario de Sepelios de CALF es reconocido y valorado por la comunidad por su sensibilidad, calidez y el profesionalismo de su personal”, se indicó desde la Cooperativa.

“Con esta incorporación, se reafirma el compromiso con los asociados, brindando un servicio de excelencia, cercano y acorde a las necesidades de una ciudad en permanente crecimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CalfNeuquen/status/1983146392898998563&partner=&hide_thread=false Nueva Sala Velatoria en Valentina Sur



Sumamos un espacio al Servicio Solidario de Sepelios, que desde hace 48 años acompaña a las familias neuquinas con respeto, calidez y dedicación.



Esta apertura responde al crecimiento de nuestra ciudad y al compromiso de estar cada vez… pic.twitter.com/0TYnebeIbK — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) October 28, 2025

Desde su creación, el Servicio de Sepelios se afianzó como un pilar fundamental de la contención social, reflejando los valores de solidaridad, respeto y acompañamiento que son pilares fundamentales de la prestación”, añadió.

Expansión

Los integrantes del Consejo de Administración, diseñaron un plan de expansión “sin descuidar la excelencia de la prestación. En el caso de Sepelios, cubriendo a más de 86.000 asociados de Neuquén, Plottier, Senillosa, Centenario, Vista Alegre, Sargento Vidal, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, San Patricio del Chañar, Arroyito, Cipolletti, Fernández Oro, Allen y General Roca. Quedando a concretar acuerdo con otras localidades de la región”, puntualizaron desde CALF.

“Con esta incorporación, CALF reafirma su compromiso social y cooperativo, extendiendo su presencia en toda la ciudad y manteniendo los valores que la han distinguido por casi cinco décadas: solidaridad, inclusión y servicio a la comunidad”, puntualizó.

Terreno estratégico

La Cooperativa CALF concretó días atrás la compra de un terreno estratégicamente ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén, consolidando así el plan de crecimiento patrimonial y fortalecimiento institucional.

La nueva propiedad, ubicada en Bahía Blanca y Mitre, permitirá proyectar futuras obras civiles y de servicios, acompañando el desarrollo urbano y energético de una ciudad en constante expansión.

image

En la firma de la escritura y entrega de llaves de la propiedad estuvieron presentes el presidente de la Cooperativa, Marcelo Severini acompañado por Leonardo Ferreyra, secretario general; Manuel Cuesta, Tesorero; Florencia Quiroga, coordinadora de finanzas y energías renovables y la escribana María Paula Kohon.

Aprobada por el Consejo de Administración esta importante inversión permitirá optimizar la capacidad operativa, modernizar instalaciones y mejorar la atención a los asociados.