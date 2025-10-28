El nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén llega a la Legislatura

Los diputados trabajarán el texto durante noviembre y se prevé que quede sancionado para los primeros días de diciembre.

El próximo lunes 3 de noviembre, el reconocido jurista Dr. Gustavo Calvinho entregará formalmente ante la Legislatura del Neuquén el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial , un texto que moderniza integralmente el procedimiento judicial en la provincia y que será debatido en comisión durante todo el mes de noviembre.

Según se anticipa, el nuevo Código sería sancionado en los primeros días de diciembre, en el marco del cronograma de trabajo impulsado por la Comisión Interpoderes, que integran representantes del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Tras la sanción de este cuerpo normativo, se iniciará un plazo de 90 días para que la Legislatura trate y apruebe el Código de Familia , actualmente en elaboración por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, referente nacional en derecho civil y de familia.

Pasan cosas en la Legislatura de Neuquén a medida que se acercan las definiciones electorales.

El diputado provincial y jefe del bloque oficialista, Dr. Ernesto Novoa, destacó la relevancia institucional del proceso: “Estamos culminando una etapa histórica para la provincia. Este Código Procesal Civil y Comercial representa una transformación profunda del sistema judicial, con procedimientos más ágiles, modernos y centrados en el ciudadano”, sostuvo.

Legislatura.jpg

Novoa agregó que “Neuquén vuelve a marcar el rumbo en materia de actualización legislativa, con un trabajo técnico de excelencia encabezado por el Dr. Calvinho y la Dra. Kemelmajer de Carlucci. Es un orgullo que este proceso se realice con consenso, profesionalismo y compromiso provincial”.

El acto de entrega se realizará en la sede de la Legislatura, con la presencia de autoridades judiciales, legislativas y académicas. De esta forma, Neuquén se encamina a consolidar una reforma judicial sin precedentes, que busca garantizar un acceso a la justicia más eficaz, transparente y adaptado a los tiempos actuales.

La Legislatura debatirá una obra clave para Vaca Muerta

En la sesión de este miércoles en la Legislatura del Neuquén, tomará estado parlamentario el proyecto de ley para ratificar el acuerdo con las operadoras del sector hidrocarburífero para la pavimentación de 51 kilómetros del bypass de Añelo, conectando las Rutas Provinciales 8 y 17.

El proyecto de ley lleva la firma del gobernador, Rolando Figueroa, y prevé la autorización al ministerio de Infraestructura, a llevar adelante los actos necesarios a los efectos de adherir, en carácter de Fideicomisario, al Fideicomiso By Pass de Añelo, instrumentado mediante un contrato firmado el 19 de junio de 2025 por las empresas YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Phoenix Global Resources, y Total Austral, en su carácter de Fiduciantes; y TMF Trust Company, en su carácter de fiduciario.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo Provincial recibirá la obra concluida en carácter de Donación con Cargo.

La iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo lleve adelante los actos necesarios para someter las rutas 8 y 17 a un régimen de peajes, y podrás adoptar medidas administrativas a los efectos de derivar la totalidad del tránsito pesado de la zona por las rutas que formarán el bypass. También faculta a las Dirección Provincial de Vialidad a llevar adelante la operación vial de las rutas que serán asfaltadas, incluida la administración del peaje.

Como fue expresado oportunamente, en varias ocasiones, los vehículos livianos y patentados en la provincia de Neuquén no pagarán peaje. Y habrá tarifas diferenciales para vehículos pesados patentados en la provincia. Se prevén multas severas para quienes circulen con sobrepeso.