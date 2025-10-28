Dolor por la muerte de un docente jubilado: pidieron colaboración para el sepelio

Muestras de dolor se expresaron en redes sociales y desde escuelas donde ejerció la docencia. Desde ATEN indicaron que los familiares solicitaron ayuda para afrontar los gastos.

El fallecimiento de un docente jubilado , que ejerció la docencia en varias instituciones educativas Chos Malal conmovió a la comunidad educativa del norte neuquino .

Desde el gremio ATEN Chos Malal Zona Norte confirmaron la muerte de Cresencio Hernández y extendió su profundo pesar “en este momento de dolor y tristeza a sus familiares, amigxs y compañerxs”

Señalaron que Hernández, quien ya se había retirado de la docencia, dio clases en la EPET N°13, el CPEM N°78, y la EPEA N°1 de Las Ovejas .

“Sus familiares solicitan colaboración para poder pagar gastos de sepelio. Abrazo fraterno ante la irreparable pérdida en este triste momento”, indicaron desde el gremio.

En la localidad hubo muestras de dolor de parte de los colegios. “La comunidad educativa del CPEM N° 78 acompaña con profundo pesar a nuestra querida Melisa Cabral ante la irreparable pérdida de su papá.Hacemos llegar un fraterno abrazo en este momento de dolor y tristeza”, escribieron desde el secundario.

Pesar en las redes

Estudiantes, conocidos, amigos y colegas dieron muestras de dolor a través de las redes sociales por el fallecimiento del docente jubilado. "Ay... Compañero de días y noches, en la casita de la Seccional,. Los guisos y asados compartidos, las diversiones junto a mis hijos, tu casa siempre abierta, los viajes, tu generosidad. Sólo espero que estemos a la altura. Hasta siempre, Compañero del alma", escribió Andrea Ventimiglia.

Pablo Valdez también lamentó la pérdida del docente: "QEPD Crecencio, exelente persona y profesor".

Por su parte, Daniel Rosel manifestó su pesar: "QEPD, Querido Crecencio !Mis condolencias a la familia !!". Y Cecilia Canale indicó: "Que Dios lo tenga en su gloria! Hasta siempre".

También sus alumnos dejaron un cariñoso recuerdo a Crecencio. "Descansa en paz querido profe !!", posteó Gaby Arabel.

"Mi más sentido pésame Meli, sólo Dios puede traer consuelo ! Te abrazo fuerte", le dedicó unas palabras Paola Schouabs a la hija del docente.

"QEPD Crescencio, dejaste profundas huellas en este pueblo. Dios te reciba en tu reino. Abrazos y paz para su familia y amigos", escribió Mirtha Mora.

