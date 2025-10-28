Todo listo para la reapertura del paso internacional Pichachén

El paso internacional que une el norte de la provincia con la región del Biobío volverá a funcionar en los próximos días.

Luego de un invierno con escazas nevadas, el paso internacional Pichachén estará habilitado antes de lo acostumbrado en años anteriores. La reapertura está prevista a partir del próximo jueves 30 de octubre , tras finalizar la ceremonia oficial que se realizará del lado chileno.

En diálogo con LU5 , la directora provincial de Asuntos Institucionales del ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia, Victoria Flores Agüero, confirmó la fecha de apertura para el jueves de esta semana. "Estamos listos desde hace prácticamente tres semanas, ayudó mucho que este invierno no hubiera tanta nieve. Vialidad salió a trabajar como todos los años y en un par de días pudo dejar en condiciones la Ruta 6 ", destacó.

La funcionaria remarcó que este año, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, puso como objetivo que la apertura del paso fronterizo fuera en octubre . "Siempre abre en noviembre e incluso ha llegado a abrir a principios de enero", detalló y aseguró que en un principio la fecha de habilitación estaba pautada para el 10 o 17 de octubre, aunque por cuestiones operativas del lado chileno finalmente debieron postergarla.

Pichachen

El acto oficial se celebra un año de cada lado de la cordillera, la última vez se realizó en El Cholar y en 2025 es el turno de Chile, por lo que el jueves 30 a las 10 de la mañana se llevará a cabo la ceremonia en la ciudad de Antuco, para luego dar curso a la habilitación del tránsito.

Flores Agüero mostró su contento con haber logrado abrir el paso antes de noviembre y destacó el trabajo de Vialidad Nacional y la buena predisposición del personal de Gendarmería, Aduanas y Migraciones.

Una invitación a conocer el norte neuquino

Pichachén se encuentra a 45 kilómetros de la localidad de El Cholar, al norte de la provincia y desde allí se puede acceder fácilmente a la Ruta 40. "El camino hasta Pichachen es hermoso, si tienen la posibilidad no se lo pierdan. Van a la vera del río y van a ver unos paisajes increíbles. Aprovechen que el paso está abierto para recorrer el norte neuquino", recomendó la funcionaria.

Por otro lado, del lado chileno este cruce lleva a la región del Biobío y a pocos kilómetros se encuentra el mar, por lo que se convierte en una elección ideal para quienes quieran disfrutar del turismo a ambos lados de la cordillera.

paso fronterizo pichachen El paso internacional Pichachén conecta con Chile desde el norte de la provincia.

Aunque el camino es de ripio, está permitido el acceso de vehículos medianos y la ruta se mantiene en buen estado ya que el personal de vialidad se encuentra monitoreándolo constantemente.

En cuanto al horario de apertura del paso, el mismo funcionará de 8 a 18 para ir de Argentina a Chile; mientras que para ingresar desde Chile hacia Argentina el horario será de 8 a 19.