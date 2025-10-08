¿Por qué todos están eligiendo escaparse al norte neuquino este mes?

“Flechazo con el Norte”: una invitación a dejarse llevar por la magia del norte neuquino y descubrir por qué tantos se enamoran de sus caminos.

Huinganco, una de las joyas a disfrutar en el norte neuquino

El ministerio de Turismo informó que hasta el 12 de octubre continuará vigente la promoción Flechazo con el Norte , que ofrece a los residentes neuquinos dos noches de alojamiento al precio de una en cualquiera de las cinco hosterías administradas por NeuquénTur: Manzano Amargo, Los Miches, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco .

La iniciativa busca incentivar las escapadas hacia el norte neuquino , una región que enamora por su autenticidad, calidez y belleza natural. Flechazo con el Norte invita a vivir experiencias únicas : recorrer senderos de montaña, descubrir cascadas imponentes como La Fragua, Las Tapaderas o Escondida, participar de fiestas populares, acompañar la trashumancia de los crianceros o sorprenderse con los géiseres del Área Natural Protegida Domuyo.

Además, cada destino ofrece una propuesta gastronómica que resalta los sabores típicos de la región, con el inconfundible chivito neuquino como protagonista.

Hosteria Norte neuquino (1)

La promoción está disponible exclusivamente para residentes de la provincia, que deberán acreditar domicilio mediante DNI. Las reservas pueden realizarse con cualquier medio de pago (tarjeta, efectivo o transferencia) y el beneficio se aplica al momento de confirmar la estadía.

Cabe recordar que la promoción está sujeta a disponibilidad, no es acumulable con otras ofertas ni válida durante feriados, fines de semana largos o eventos especiales.

Las reservas se gestionan a través de las líneas de WhatsApp de las hosterías, disponibles en el siguiente enlace: https://linktr.ee/hosteriasneuquentur