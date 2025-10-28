Insólito: le tiraron arroz en su casamiento y terminó en la guardia

El novio tuvo que ser atendido de urgencia después de que un grano de arroz le quedara atrapado en el oído. La historia fue compartida en redes y se viralizó.

Lo que era ser un momento de felicidad, casi termina en tragedia para un joven de Lomas de Zamora . Es que luego de casarse con su prometida, el novio sufrió un insólito accidente al salir del registro civil : mientras familiares y amigos le tiraban arroz , un grano se le metió en el oído y tuvo que recibir atención médica.

La insólita escena quedó registrada en videos que fueron compartidos en un compilado por la cuenta de TikTok @cieloagostina1_. “Cosas que quedarán para el recuerdo“, escribió tomándose con gracia el mal trago que tuvieron que pasar el día de su boda que casi termina en tragedia.

“Te casas, te entra un arroz en el oído y terminás en la guardia”, se leía sobre las imágenes en las que se ve al flamante marido con los papeles del matrimonio recién firmados en la mano en una sala de espera de una unidad de atención médica de Lomas de Zamora. “Todos se reían de él”, sumó la joven a la anécdota que dio qué hablar durante el casamiento.

El arroz que le había tirado un grupo de invitados que se encontraba a un costado, había impactado directamente sobre su oreja y un grano terminó adentro. El hecho lo obligó a abandonar los festejos e ir directamente a la guardia de un centro de salud.

El video se viralizó rápidamente y hasta el momento recopiló miles de visualizaciones y likes y cientos de comentarios de usuarios que, impresionados por lo ocurrido quisieron expresarse.

“Por estas cosas no me caso“, ”justo tenía que entrar el arroz en el agujero“, “después se enojan cuando les dicen generación de cristal“, ”el arroz se tira hacia arriba y no hacia los novios“, ”a mi esposo le entró en el ojo, nuestra primer noche de casados en emergencia”, “me desbloqueaste un nuevo miedo“, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del insólito momento vivido por el recién casado.

¿Embarazada sin darse cuenta?: el increíble video viral en Tik Tok

Una ingeniosa broma revolucionó TikTok, cuando meses atrás Yashira decidió sorprender a Joaquín con una escena insólita: introducir un pollo más pequeño dentro de otro más grande y cocinar ambos juntos. El video, publicado en la cuenta @LaFamiliaGomes bajo el título “Le hago creer a mi novio que cociné una gallina embarazada”, muestra el momento exacto en que Yashira prepara el escenario para su broma, colocando los pollos en el horno y organizando la cámara para capturar la reacción de su pareja.

Embed @caribenoticias24horas Un hecho insólito se volvió viral en redes sociales y desató toda clase de burlas y comentarios. Una mujer le hizo creer a su esposo que una gallina estaba “embarazada”, y luego la asó como parte del almuerzo familiar. El hombre, sorprendido e ingenuo, terminó convencido de que el animal realmente esperaba crías, generando una ola de comentarios en redes donde los usuarios no perdonaron lo que llamaron una mezcla de “ignorancia y picardía”. ♬ sonido original - Caribe Noticias 24 Horas

Al abrir el pollo cocinado frente a Joaquín, el joven descubre incrédulo que dentro del ave principal hay otra más pequeña. Yashira le asegura con firmeza: “La gallina que cociné estaba embarazada”, y el desconcierto de Joaquín se intensifica mientras examina la gallina y empieza a sacar los trozos del pollo escondido. Su reacción oscila entre el asombro y el horror, convencido de presenciar un hecho insólito y difícil de comprender. La tensión aumenta cuando Yashira añade: “Joaquín, es un pollito bebé”, logrando sumergirlo aún más en la broma.