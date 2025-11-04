Todo listo para la inauguración del Parque Temático de Dinosaurios en Neuquén

El espacio renovado de tres hectáreas en el barrio Unión de Mayo, ofrecerá juegos modernos y propuestas que estimulan la motricidad y el desarrollo infantil.

En los próximos días quedará inaugurado el Parque Temático de Dinosaurios en la plaza de Boca, ubicada en el barrio Unión de Mayo de la ciudad de Neuquén , informó la Municipalidad. Este nuevo espacio renovado ofrecerá juegos modernos, propuestas que estimulan la motricidad y el desarrollo infantil, además de convertirse en un punto de encuentro para las familias.

El parque tiene una superficie de tres hectáreas con espacios verdes, canchas de fútbol tenis y de básquet, amplios sectores de descanso con mesas y zonas recreativas, y juegos tradicionales e inclusivos para personas con movilidad reducida. Además, del innovador juego de dinosaurios.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó que s e trata de la segunda plaza temática que el municipio ejecuta en la ciudad , de un total de siete previstas para este año, y resaltó que está siendo ejecutada con fondos propios, parte del superávit, y con mano de obra municipal.

“Es una plaza muy importante porque está ubicada en un punto central del oeste, donde conviven tres barrios: Unión de Mayo, Melipal y San Lorenzo”, señaló Rueda Cáceres, y comentó que “tiene una estructura de dinosaurio de gran altura, acompañada por juegos que siguen la temática, como restos fósiles para trepar, saltar y jugar, con pisos blandos para mayor seguridad de las infancias”.

La funcionaria agregó que la instalación de estos juegos representó un gran desafío técnico, ya que “se necesitó maquinaria especial y grúas en altura, algo que se realiza por primera vez en la ciudad”. Contó que también se hizo un gran trabajo de reforestación, con un sistema de riego optimizado, y se ejecutaron veredones de dos metros y medio de ancho para que los vecinos y vecinas puedan caminar, patinar y correr tranquilamente.

Subrayó que “estas obras forman parte de una política de recuperación del espacio público y de equidad territorial impulsada por el intendente Mariano Gaido”.

“Estamos a días de la inauguración y, en simultáneo, avanzamos con trabajos en el Parque de Nevares y en Plaza Las Américas. También iniciaremos la colocación de nuevos juegos en el Parque Central, que será la tercera plaza temática más importante de la ciudad porque tiene que ver con los veteranos y caídos de Malvinas, y es una forma de enseñar la historia del país a las infancias”, adelantó.

infancias- actividades- parque de los dinosaurios

Los dinosaurios como atractivo

En este sentido, especificó que “el dinosaurio con el que jugarán los niños y niñas en el parque de Boca es una gran estructura metálica de juegos de escalada y toboganes”. Otra de las aristas fundamentales, es que deja de ser un espacio oscuro con la colocación de 38 luminarias led para brindar más seguridad al sector.

Por último, Rueda Cáceres informó que el municipio ya está preparando una nueva licitación para construir 20 parques temáticos durante el próximo año -diez en el primer semestre y diez en el segundo. “Estamos trabajando las ubicaciones todavía porque queremos desparramar eso nuevos kids de manera equitativa y yendo a distintos barrios donde todavía no cuentan con esta infraestructura”, añadió.