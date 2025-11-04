Prefectura encontró un hombre muerto en la Isla 132: qué se sabe

El cuerpo del hombre fue ubicado a 100 metros del puente de la Isla 132. Fiscalía informó que lo retirará Prefectura.

Dos patrulleros se apostaron en la Isla 132 hacia las 7 de la mañana ante el cuerpo de un hombre joven muerto sobre la costa del brazo del río a la altura de la botera del club Santafesino. Fue descubierto por efectivos de Prefectura Naval Argentina durante el recambio de personal.

El hombre vestido con ropa color oscuro yacía sobre la tierra junto al río, visible desde el puente de la Isla, a 100 metros del mismo y en cercanía de la plaza saludable, dentro del circuito de bici senda.

Los efectivos policiales realizaron la demarcación para prohibir el paso entre los árboles de la costa, en tanto aguardan la llegada de personal de Criminalística. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que lo retirará Prefectura.

muerto isla 132 (4)

Qué se sabe del hombre muerto encontrado en la Isla 132

En diálogo con LM Neuquén, Freddy Rivera, jefe de la comisaría Segunda, confirmó que fueron alertados a las 7:15 cuando apostaron una consigna en el lugar mientras dieron intervención al MPF y a la Policía Científica. "El personal se encuentra preservando la escena, podría tratarse de un varón aparentemente adulto".

En cuanto a las circunstancias del descubrimiento del cuerpo, indicó que fue el personal de Prefectura quien divisó en la margen del río el escenario de una persona muerta.

Consultado acerca de la posibilidad de que sea una persona desaparecida, con orden de búsqueda y ubicación, indicó: "Estamos descartando en base al archivo, con jurisdicciones vecinas nuestras, y con los grupos de búsqueda".

muerto isla 132 (3)

En tanto, mientras aguardan la llegada del médico legista que realizará la revisión preliminar del cuerpo, la circulación en la Isla 132 quedó habilitada.