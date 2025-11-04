Rolando Figueroa: "No vamos a seguir destruyendo las chacras para hacer urbanismo"

El gobernador Rolando Figueroa remarcó que el futuro del desarrollo neuquino dependerá de una gestión responsable de los recursos y una planificación territorial que priorice la producción. “Tenemos una ventana de 30 a 50 años para monetizar nuestro subsuelo. Esa oportunidad hay que aprovecharla e invertir bien lo que generamos, porque es lo que vamos a dejar para las próximas generaciones”, afirmó este martes durante la apertura del 1º Congreso Provincial de Turismo.

El mandatario subrayó que la Provincia atraviesa un momento histórico, en el que los ingresos derivados de Vaca Muerta deben transformarse en motores de diversificación económica. “Si logramos explotar al máximo nuestros recursos energéticos, podremos volcarlos a otros emprendimientos que son igual de importantes para la provincia, como la producción y el turismo”, señaló.

Figueroa hizo hincapié en la necesidad de proteger las zonas agrícolas y promover el crecimiento urbano en nuevas áreas planificadas. “Nos estamos esforzando en ganar hectáreas bajo riego, en avanzar con el proyecto del Corredor del Viento, que duplicará las áreas regadas en la provincia. Entonces, ¿por qué vamos a seguir destruyendo las chacras para hacer urbanismo? Es totalmente incongruente. Tenemos que proteger nuestra producción”, enfatizó.

chacras Centenario.jpg

Recordó que la Provincia trabaja para fortalecer su matriz económica y garantizar un desarrollo equilibrado. “Nada de lo que hemos hecho los neuquinos ha sido producto del azar. Todo se logró a partir del trabajo, la coordinación y el compromiso colectivo. Hoy tenemos la oportunidad de abastecer al país de gas y petróleo, y de fortalecer nuestro proyecto económico generando dólares genuinos y sustentabilidad para el futuro”, expresó.

En su mensaje, también convocó a los gobiernos locales a acompañar esta visión y afirmó: “Les he pedido a todos los intendentes que no autoricen loteos por excepción que se estén comiendo las chacras. Cuesta mucho ganar terreno productivo. Si los privados quieren invertir, deben hacerlo donde no existe desarrollo urbano, no destruyendo nuestras zonas de producción”.

Finalmente, el mandatario destacó que la generación de renta petrolera debe traducirse en inversión social y económica. “Estamos yendo hacia una mayor renta petrolera para generar en Neuquén un desarrollo que abarque todos los sectores: turismo, producción y energía. Tenemos saber hacia dónde vamos y entender que el verdadero progreso se construye cuidando lo que producimos y planificando el futuro con responsabilidad”, destacó.