Demoras en el tránsito sobre el tercer puente: qué pasó

Se vio afectada la traza de la Ruta 22, en el sector norte de la ciudad, debido a un incidente vial en horario pico.

Largas filas en la Ruta 22 como consecuencia de un incidente vial que afectó el tránsito a la altura del tercer puente , que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén, en el noroeste de la ciudad.

Ocurrió minutos antes de las 17, en horario pico por ese sector concurrido de acceso a la capital neuquina. Un camión de gran porte quedó varado en el medio del puente sobre el río Neuquén y el personal del destacamento, que está ubicado a metros en dirección a la capital neuquina, debió intervenir para reordenar el tránsito.

De acuerdo a la información preliminar, e l Scania 350, semi, quedó averiado cuando circulaba en dirección este-oeste , es decir desde Cipolletti a Neuquén.

Se desconoce el tipo de avería y si se podría solucionar en el breve lapso de tiempo.

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ruta 22- tercer puente-2

Varado en un islote

La zona de la Ruta 22, que conecta la rotonda de la Ruta 151 con el rulo de la Autovía Norte, suele ser escenario de incidentes tanto arriba como abajo del tercer puente. Durante el verano y con la presencia de altas temperaturas, los bañistas suelen buscar alivio a la vera del río, muchas veces sin dimensionar los riesgos que puede representar la corriente. A fines de enero de este año, se registró un episodio que encendió la alerta, cuando una persona quedó varada y debió ser asistida por personal de rescate.

Justamente el hecho ocurrió en el río Neuquén, a la altura del tercer puente. En horas de la tarde del último domingo del mes, el Centro de Operaciones Policiales dio aviso al personal de la División Bomberos Cuartel Central sobre una persona que no podía regresar a la orilla por sus propios medios.

rescate tercer puente

En esa oportunidad, una dotación de la Brigada de Buceo se desplazó al lugar a bordo de una embarcación semirrígida y navegó río arriba en su búsqueda. Finalmente, lograron dar con el joven, quien producto de un descuido había quedado varado en un islote.

Tras ser localizado, el hombre fue asistido por el personal interviniente, que realizó su traslado de manera segura hasta la orilla, luego de colocarle un chaleco salvavidas. Una vez en tierra firme, fue conducido hasta el sector del Parque Agreste, donde quedó a resguardo y en buen estado de salud.

En el operativo colaboró también personal policial que realizaba patrullajes preventivos en la zona. En diálogo con LM Neuquén, el comisario Martín Corzo explicó que se trataba de un joven de 23 años, que no era oriundo de la ciudad, y al desconocer el comportamiento del río, sintió temor de regresar debido a la fuerte corriente de agua.