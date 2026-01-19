Rescate en el tercer puente: un joven quedó varado en un islote y no pudo volver a la orilla

Por desconocer la fuerza de la corriente, el joven sintió temor de regresar y debió ser asistido por personal de la Brigada de Buceo.

Durante el verano y con la presencia de altas temperaturas, cada vez más personas buscan aliviar el calor a la vera del río , muchas veces sin dimensionar los riesgos que puede representar la corriente. Durante el fin de semana se registró un episodio que encendió la alerta, cuando una persona quedó varada y debió ser asistida por personal de rescate .

El hecho ocurrió en el río Neuquén, a la altura del tercer puente. Hacia el final de la tarde del domingo, alrededor de las 19 horas, el Centro de Operaciones Policiales dio aviso al personal de la División Bomberos Cuartel Central sobre una persona que no podía regresar a la orilla por sus propios medios.

Al recibir la alerta, una dotación de la Brigada de Buceo se desplazó al lugar a bordo de una embarcación semirrígida y navegó río arriba en su búsqueda. Finalmente, lograron dar con el joven, quien producto de un descuido había quedado varado en un islote.

Tras ser localizado, el hombre fue asistido por el personal interviniente, que realizó su traslado de manera segura hasta la orilla, luego de colocarle un chaleco salvavidas. Una vez en tierra firme, fue conducido hasta el sector del Parque Agreste, donde quedó a resguardo y en buen estado de salud.

En el operativo colaboró también personal policial que realizaba patrullajes preventivos en la zona. En diálogo con LM Neuquén, el comisario Martín Corzo explicó que se trataba de un joven de 23 años, no oriundo de la ciudad, que, al desconocer el comportamiento del río, sintió temor de regresar debido a la corriente del agua.

Cuáles son las zonas con más rescates este verano

En diálogo con LU5, el secretario general de SIGUNE, Ariel Tarifeño, indicó que el inicio del verano fue el período de mayor demanda para el personal. En un contexto de altas temperaturas, la primera semana de enero registró una cantidad de intervenciones muy superior a la habitual, con una concurrencia a los balnearios que incluso superó los niveles del año pasado.

En cuanto a los puntos más peligrosos del río Limay, el referente explicó que los guardavidas tienen plenamente identificados los sectores donde es necesario extremar la vigilancia y tomar mayores recaudos.

guardavidas limay calor

La lista está encabezada por el balneario Gustavo Fahler, conocido anteriormente como Río Grande. Según detalló, se trata de una zona compleja por la presencia de remolinos que se generan en los puntos donde se unen y separan los brazos del río, lo que suele convertirse en una trampa para nadadores inexpertos.

El segundo punto crítico es el balneario Sandra Canale, ubicado sobre calle Gatica. Allí, la principal preocupación está relacionada con la formación de pozones profundos y la corriente. Tarifeño explicó que en algunos sectores “la correntada te lleva a esos pozones y, cuando hay mayor caudal, el río tiene más fuerza y te empuja de arriba hacia abajo”, lo que provoca situaciones de riesgo, especialmente teniendo en cuenta la gran afluencia de familias con niños.

guardavidas balnearios rio limay

Finalmente, el balneario Valentina completa el podio de los lugares con mayor cantidad de rescates. A diferencia de los otros sectores, el peligro no radica tanto en las condiciones naturales del río, sino en conductas imprudentes, como el cruce del brazo del río a nado. “Generalmente los rescates se hacen cuando van llegando al otro lado”, señaló Tarifeño, y explicó que el agotamiento físico en el último tramo suele derivar en pedidos de auxilio y la intervención de los guardavidas.