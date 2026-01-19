Verano en el río: cuáles son los tres puntos de los balnearios con más rescates en el Limay

Este fin de semana se registró la presencia de 20 mil personas y se realizaron cerca de 40 rescates. Los puntos a evitar.

Durante la primera quincena de enero, miles de bañistas concurrieron a las orillas del río Limay para buscar un alivio a las altas temperaturas. Sólo este fin de semana, se calcula que unas 20 mil personas pasaron por los balnearios habilitados , bajo la mirada atenta de los guardavidas, que intervinieron en cerca de 40 rescates y piden extremar precauciones en las zonas que ya identificaron como las más peligrosas de la costa.

A pesar de que el viento y un ligero descenso térmico moderaron la afluencia en los últimos días, el trabajo de los guardavidas no tuvo descanso. Durante la última semana, el equipo de rescate concretó cerca de 40 intervenciones en el agua, una cifra que el secretario general de SIGUNE, Ariel Tarifeño, calificó como normal en comparación con temporadas previas.

En diálogo con LU5 , el referente de los guardavidas aclaró que el inicio del mes fue el momento más demandante para sus compañeros. En un contexto de altas temperaturas, la primera semana de enero mostró una cantidad de rescates muy superior a lo habitual, con una concurrencia que superó los registros del año pasado.

Los tres puntos críticos del río Limay

El mapa de peligrosidad del río se mantiene estable año tras año, aunque el caudal y la morfología del lecho de agua pueden sumar pequeñas variantes. Al ser consultado sobre las zonas más críticas, Tarifeño aseguró que ya tienen identificados los balnearios donde el personal debe extremar la vigilancia.

ON - Rio calor (10) Omar Novoa

El primer lugar en la lista de intervenciones es el balneario Gustavo Fahler (que era conocido como Río Grande), que suele generar inconvenientes a causa de sus características naturales.

Tarifeño explicó que en ese sector "están los remolinos, donde se une y se separa el brazo, los brazos del río". Estas turbulencias representan una trampa para los nadadores inexpertos que no logran dominar la fuerza del agua en los puntos de unión de las corrientes.

El segundo punto de alta complejidad es el balneario Sandra Canale (en calle Gatica). En esta zona, la preocupación principal de los guardavidas radica en la formación de pozones profundos y la fuerza de la correntada. El secretario de SIGUNE detalló que existen sectores donde "la correntada te lleva a esos pozones y por ahí cuando hay mayor caudal también porque tiene más fuerza el río, así que te empuja de arriba a abajo y caés en esos pozones".

Cinco guardavidas lograron salvar a un abuelo y su nieta

Esta combinación de velocidad en el agua y desniveles abruptos en el fondo es una de las causas más frecuentes de pedidos de auxilio, sobre todo si se tiene en cuenta que el sector es muy frecuentado por familias con niños.

Finalmente, el balneario Valentina completa el podio de los lugares con más trabajo para los guardavidas A diferencia de los anteriores, el peligro en Valentina no deriva necesariamente de remolinos o pozos, sino de una conducta imprudente de los usuarios: el cruce del brazo del río a nado. Tarifeño señaló que muchos de los rescates ocurren cuando las personas intentan llegar a la otra orilla. "Generalmente los rescates se hacen, digamos, cuando van llegando al otro lado", dijo y agregó que el agotamiento físico en el último tramo del cruce suele motivar el pedido de auxilio y la intervención profesional.

Fuegos mal apagados y el peligro de los anzuelos

Además de los rescates en el agua, los guardavidas de SIGUNE también custodian las orillas del río para evitar daños en el área natural. Una problemática que generó alarma en el sindicato es la presencia de focos de incendio originados por la negligencia de quienes realizan fuego en lugares prohibidos.

guardavidas limay calor

En la entrevista radial, Tarifeño destacó un incidente reciente en la zona de Solalique, donde un fuego mal extinguido se reavivó y provocó un incendio que requirió la intervención urgente de los guardavidas y la brigada náutica. Los trabajadores, junto a vecinos del lugar, utilizaron baldes de agua para sofocar las llamas antes de que el daño fuera mayor.

El dirigente de SIGUNE expresó su preocupación por el impacto ambiental y físico de estas acciones. Muchos de estos fuegos se inician en la base de los árboles, lo que daña las raíces y pone en riesgo la flora del lugar. Además, existe un peligro latente para los más pequeños. "Lo peor es que cuando pasa esto por ahí tenemos también algunos accidentes con menores, pues los menores andan, digamos, descalzo y por ahí si está mal apagado, se pueden también quemar las plantas de los pies", aseguró.

Rio -pibes saltando del puente (7) Claudio Espinoza

Ante esta situación, Tarifeño sugirió que el Concejo Deliberante trabaje en ordenanzas que otorguen mayor poder de control, ya que actualmente los guardavidas no cuentan con facultades policiales para prohibir estas prácticas de forma directa.

Otro factor de riesgo constante es la pesca en zonas de bañistas. Durante la semana, un hombre sufrió una herida profunda tras clavarse un anzuelo en la mano en el sector de Solalique, lo que obligó a su derivación a un centro de salud mediante un servicio de emergencias. Tarifeño recordó que la actividad de pesca está prohibida en las áreas bajo servicio de guardavidas a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, muchos pescadores dejan líneas cortadas o anzuelos enganchados en la orilla, lo que se transforma en un peligro invisible para quienes caminan por la zona.

ON - Calor rio (9)

Pese a que existían reparos por la decisión de incorporar sectores aptos para las mascotas en las orillas del Limay, Tarifeño aseguró que la novedad de la temporada no implicó una carga de trabajo adicional para el gremio.

Sin embargo, insistió con la importancia de respetar las normas de convivencia tanto en la concurrencia con mascotas como los hábitos de pescar o hacer fogones, para evitar incidentes en la costa y permitir que todos los bañistas disfruten de los balnearios de forma segura.