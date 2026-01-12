Más de 70 mil personas en los balnearios, 51 rescates y un río Limay desbordado de imprudencias

Los balnearios estuvieron colmados durante el fin de semana. Alto consumo de alcohol y situaciones fuera de horario que pusieron al límite a los guardavidas.

Los balnearios de la ciudad de Neuquén vivieron un fin de semana a pleno, con una concurrencia que superó todas las previsiones. Según el balance oficial, más de 70 mil personas pasaron entre viernes, sábado y domingo por la costa del río Limay , en jornadas de calor extremo, el consumo de alcohol y una seguidilla de rescates que volvió a encender la alarma entre los equipos de seguridad acuática.

“El balance es positivo porque hay seguridad acuática, pero nos enoja tener que hacer tantos rescates por imprudencia”, resumió el director de Seguridad Balnearia, Gabriel Rambado , en declaraciones radiales.

Durante el fin de semana se realizaron 51 rescates, seis más que el anterior, cuando se habían contabilizado 45 intervenciones. Vale recordar que la Municipalidad de Neuquén incorporó 163 guardavidas para 32 kilómetros de costa. Todo un récord.

guardavidas limay calor Los guardavidas cumplen un horario hasta las 21 en los balnearios. Pero muchas veces tienen que quedarse más tiempo por los rescates.

La gran afluencia de público obligó incluso a extender el horario operativo porque la gente se mete al agua después del horario en el que operan los guardavidas. Es todo un problema. Aunque el servicio de guardavidas finaliza a las 21, el domingo debieron permanecer más tiempo por una situación irregular: un gomón y una tabla que bajaban por el río en la zona del Paseo de la Costa, a la altura del BPN, sin avisar a ningún puesto.

Balnearios: menores solos, alcohol y accidentes fuera del agua

“No nos podíamos ir a descansar hasta saber qué había pasado. Finalmente, nos avisaron que estaban bien, pero son situaciones que hay que atender fuera de hora”, explicó Rambado.

Uno de los episodios más complejos ocurrió en el balneario Sandra Canale, en el mismo sector donde días atrás se había producido un rescate de un menor junto a su abuelo. Esta vez, tres mujeres quedaron atrapadas en un pozón y una de ellas se desmayó producto del shock y la ingestión de agua. Fue estabilizada en el lugar por el servicio de emergencias municipal y luego trasladada al hospital Castro Rendón para control.

Rio -Calor (8) Se viven jornadas de calor extremo en Neuquén. El fin de semana no pararon los rescates en el agua.

“Son rescates múltiples porque uno se agarra del otro y nadie hace pie. El lugar está delimitado y señalizado por los puestos de guardavidas, pero deciden hacer flotadas y se caen al pozón”, explicó el funcionario, quien remarcó que donde hay puesto de guardavidas “hay peligro y hay que extremar los cuidados”.

El pico de rescates y atenciones se da a partir de las seis de la tarde, en el horario donde se registran las temperaturas máximas del día. La mayoría de las intervenciones involucran menores de edad. “Pasa mucho que dejan a los chicos en la orilla y los adultos se van a la parrilla porque hay guardavidas. Eso es un problema”, advirtió Rambado.

Además de los rescates acuáticos, se registraron accidentes en tierra: un niño de 10 años fue pateado por un caballo en Valentina Sur Rural y derivado al hospital por precaución; otro menor sufrió un golpe en la cabeza al resbalar con una piedra.

El consumo de alcohol también aparece como un factor muy complicado que no colabora a la hora de la seguridad balenaria y los rescates. “No es compatible el agua con el alcohol. La gente trabaja toda la semana, viene a comer un asado y después se mete al río sin los cuidados necesarios”, señaló.

ON - Balnearios calor (6).jpg Con el calor extremo se vive el verano 2026 a pleno en Neuquén. Omar Novoa

La moda de los SUP y el desconocimiento del río Limay

Un fenómeno que preocupa especialmente es el crecimiento exponencial del uso de tablas inflables, las denominadas SUP. Solo el domingo, con viento, se contabilizaron más de 200 tablas en el agua, una cifra inédita para los equipos de seguridad. “Compran la tabla y el chaleco, pero no tienen idea de navegar. Inflan la tabla a metros del puesto y se van sin avisar”, relató Rambado.

Sin informar a los guardavidas, muchas personas quedan luego enganchadas en ramas o árboles, pidiendo auxilio varios minutos después. “El Limay no es estático, tiene remolinos, palos, correntadas. Salen a desafiarlo sin conocimiento”, insistió.

Pese al escenario, desde Seguridad Balnearia destacaron el trabajo del equipo humano desplegado en toda la costa. “Hubo mucha gente, mucho trabajo y un equipo muy profesional. Pudimos atender todas las situaciones”, concluyó Rambado.