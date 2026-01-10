Con 163 guardavidas, los cinco balnearios de Neuquén capital se preparan para una asistencia récord

Con personal y equipos náuticos, el operativo de la Municipalidad de Neuquén se alista para recibir una gran concurrencia en medio de la ola de calor.

La Municipalidad de Neuquén volvió a desplegar esta temporada uno de los operativos de seguridad balnearia más completos del país, con cobertura integral en los balnearios habilitados y en distintos sectores del Paseo Costero sobre el río Limay. El dispositivo combina guardavidas altamente capacitado s, equipamiento especializado, infraestructura pública gratuita y un fuerte eje en la prevención, con el objetivo de garantizar el disfrute seguro de vecinos, vecinas y turistas durante el verano.

El subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó la magnitud del operativo al señalar que es “uno de los más importantes del país por la envergadura que tiene, los bañistas de la ciudad de Neuquén están dentro de los 32 kilómetros de Paseo Costero”. Remarcó que el trabajo apunta a cuidar tanto el río Limay como a quienes lo disfrutan, en un contexto de alta concurrencia y uso intensivo del espacio público.

Actualmente, el operativo cuenta con 163 guardavidas distribuidos en los cinco balnearios habilitados y en distintos sectores de la costa, con presencia permanente durante toda la temporada.

A este equipo se suma un dispositivo náutico que patrulla el río con motos de agua, cuatriciclos y embarcaciones semirrígidas, lo que permite reforzar la vigilancia tanto en la costa como dentro del agua y actuar de manera rápida ante cualquier emergencia.

baggio verano guardavidas

Baggio explicó que la seguridad balnearia implica un trabajo sostenido y coordinado entre distintas áreas. Detalló que los guardavidas rindieron la reválida desde noviembre y realizaron el curso de RCP con la Cruz Roja Argentina.

Además, indicó que los balnearios son espacios cardioprotegidos, cuentan con un sistema de emergencias propio y con postas policiales, lo que fortalece la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Prueba guardavidas Neuquén

El subsecretario también resaltó que el operativo se complementa con infraestructura pública gratuita puesta a disposición de la comunidad, como sanitarios, parrillas, estacionamientos y accesos, en línea con la impronta de la gestión del intendente Mariano Gaido de garantizar espacios públicos cuidados, equipados y seguros.

“Nos enorgullece trabajar de esta manera por sexto año consecutivo”, afirmó, e invitó a los vecinos a acercarse cada vez más a los balnearios habilitados para disfrutar del verano con tranquilidad.

guardavidas balnearios rio limay

Por su parte, el director del Operativo Balneario, Gabriel Rambado, valoró el inicio de la temporada y el nivel de preparación del dispositivo. “Arrancó enero, somos 163 guardavidas, balnearios completos, muy completos todos, así que estamos muy contentos”, expresó, y remarcó que el operativo de Neuquén “está a la altura del país”, tanto por la calidad del equipamiento como por la formación del personal.

Rambado destacó que el cuerpo de guardavidas cuenta con profesionales altamente capacitados, algunos con experiencia internacional, y con recursos que permiten equiparar el operativo local con los de otros destinos turísticos del país. En ese sentido, subrayó el orgullo por el equipo conformado y por el valor que se le da a la seguridad en el río.

Una red de guardavidas para disfrutar del Paseo Costero

Una de las guardavidas de playa, Magalí Toibaro, explicó que el servicio de guardavidas se organiza en dos turnos: el primero de 10 a 16 y el segundo de 15 a 21. Además, indicó que hay cinco zonas habilitadas para el uso recreativo del río: los balnearios Valentina, Gatica, Río Grande, Albino Cotro y Solalique, y las zonas anexas.

También detalló que el operativo cuenta con un equipo de guardavidas de playa y otro náutico, que trabaja con motos de agua y embarcaciones semirrígidas para cubrir las áreas no balnearias. Los puestos de guardavidas se conforman de a dos personas y están distribuidos cada 100 metros a lo largo de la costa.

Toibaro destacó que durante este fin de semana, a partir de las 11, se registró una gran concurrencia de personas en los balnearios. En ese sentido, remarcó la importancia de que vecinos, vecinas y turistas se acerquen a consultar cuáles son las zonas más seguras para ingresar al agua y cómo es la profundidad en cada sector.

Rio -Calor (8) Se viven jornadas de calor extremo en Neuquén.

“Estamos a disposición para cualquier tipo de consulta. La idea es prevenir para no tener que intervenir en situaciones de asistencia”, finalizó.

Rambado, por su parte, hizo hincapié en la importancia de respetar las indicaciones del personal y de acercarse siempre a los puestos de guardavidas antes de ingresar al agua o realizar actividades náuticas.

Advirtió que el río Limay presentó un crecimiento en su caudal durante los últimos días y que, por ese motivo, es fundamental extremar los cuidados y seguir las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo.

Rio -Calor (3)

En ese contexto, explicó que quienes realicen actividades como navegación con tablas deben consultar previamente con los guardavidas, quienes indican horarios, sectores habilitados y medidas de seguridad necesarias. El objetivo es prevenir incidentes y evitar intervenciones del equipo náutico por situaciones que pueden anticiparse con información y acompañamiento.

Con este operativo de excelencia, la Municipalidad de Neuquén reafirmó su compromiso con la seguridad balnearia y con el cuidado de quienes eligen el río Limay como espacio de recreación durante el verano, promoviendo un uso responsable del espacio público y un disfrute seguro para toda la comunidad.