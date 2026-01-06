Cuántos rescates hicieron los guardavidas en Neuquén durante los primeros días del año

Entre las altas temperaturas y las fiestas, los guardavidas trabajaron a toda máquina para evitar siniestros.

Más de 60.000 personas disfrutaron de los cuatro balnearios de la ciudad de Neuquén durante la primera semana del 2026. Frente a esto, los guardavidas trabajan a toda máquina para educar a la población y evitar la mayor cantidad de accidentes posibles.

El secretario general del Sindicato de Guardavidas de Neuquén (SIGUNE), Ariel Tarifeño, dijo en diálogo con LU5 que la cantidad de rescates solamente el 1 de enero fueron entre 30 y 35 . Además, desde el 2 de enero hasta este martes, realizaron otros 90.

Tarifeño contó que, entre la Policía y guardavidas, tratan de evitar y advertirles a los chicos que saltan al río desde el puente a la Isla 132. "Se ha disminuido esta temporada, pero siguen habiendo casos ". El riesgo de lanzarse del puente reside en la poca profundidad del agua a la hora de caer y la posibilidad de caer encima de personas que pasan por debajo.

"Permanentemente tenemos la mirada en el puente", dijo el secretario general.

Una de las soluciones que proponen desde SIGUNE son redes de seguridad perimetrales. La propuesta ha sido elevada a la Municipalidad, pero, teniendo en cuenta que varias instituciones intervienen en el puente, temen que podría haber problemas jurisdiccionales.

Pese a las advertencias, así siguen desafiando el peligro en la Isla 132

Los tres puntos fundamentales para la prevención en balnearios

Para la prevención de siniestros en el río, el guardavidas contó que son tres los puntos fundamentales. El primero de ellos es ir a balnearios habilitados. Tarifeño pidió a los vecinos que, no solo pasen sus tardes en balnearios con el servicio de guardavidas, sino que difundan e insten a sus círculos a que lo hagan también.

El segundo punto es asesorarse. Tarifeño pidió que, al llegar a una zona balnearia, los bañistas se acerquen a hablar con el guardavidas de turno. Estos pueden dar un panorama del estado del cauce (que cambia constantemente) las zonas más riesgosas y otras recomendaciones.

rio balneario verano guardavidas

Además, pidió que quienes realicen flotadas y practiquen remo tomen clases "para saber cómo enfrentar al río". En la misma línea, afirmó que el uso de chaleco salvavidas es fundamental.

Horarios y cobertura

El tercer punto fundamental, según explicó Tarifeño, es respetar los horarios. El servicio de guardavidas funcionará desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, con presencia permanente en todos los sectores habilitados y en otros puntos que, por la concurrencia, también cuentan con cobertura preventiva. “Estamos desde temprano y hasta la noche cuidando a la gente”, remarcó.

En Neuquén capital, los balnearios oficialmente habilitados son cuatro:

Valentina Brun de Duclot: en la zona del puente a Balsa Las Perlas.

en la zona del puente a Balsa Las Perlas. Balneario Sandra Canale (ex Gatica): cuenta con parrillas, juegos infantiles y es una de las zonas con mayor infraestructura

(ex Gatica): cuenta con parrillas, juegos infantiles y es una de las zonas con mayor infraestructura Balneario Gustavo Fahler (ex Río Grande): es el punto neurálgico del Paseo de la Costa y cuenta con servicios gastronómicos cercanos.

(ex Río Grande): es el punto neurálgico del Paseo de la Costa y cuenta con servicios gastronómicos cercanos. Balneario Albino Cotro: dispone de áreas recreativas, canchas y asadores.

Además, por la gran cantidad de personas que concurren cada temporada, el servicio de guardavidas se extendió a sectores aledaños como la Isla 132, Isla Verde y calle Solalique. “La gente ya tomó esos lugares como zonas balnearias y por necesidad se decidió cubrirlos”, explicó el dirigente.