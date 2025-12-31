¿Cómo funcionará el servicio de guardavidas el primer día del 2026 en Neuquén?

Realizarán un operativo especial para garantizar la seguridad de quienes concurran a los distintos balnearios para disfrutar el primero de enero.

Con altas temperaturas y una fuerte convocatoria esperada en la costa del río, el 1 de enero de 2026 los balnearios de Neuquén contarán con un operativo especial de guardavidas para garantizar la seguridad de vecinos y turistas que elijan refrescarse durante el primer día del año.

Ariel Tarifeño , secretario general del Sindicato de Guardavidas, advirtió que tanto el 31 de diciembre como el 1° de enero se espera una gran afluencia de personas en las zonas ribereñas. “El 31 ya se empieza a notar mucho movimiento y el 1° de enero explotan los balnearios . Por eso vamos a estar con cobertura completa”, señaló.

Según explicó Tarifeño, el servicio de guardavidas funcionará desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas , con presencia permanente en todos los sectores habilitados y en otros puntos que, por la concurrencia, también cuentan con cobertura preventiva. “Estamos desde temprano y hasta la noche cuidando a la gente”, remarcó.

En Neuquén capital, los balnearios oficialmente habilitados son cuatro:

Valentina Brun de Duclot: en la zona del puente a Balsa Las Perlas.

en la zona del puente a Balsa Las Perlas. Balneario Sandra Canale (ex Gatica): cuenta con parrillas, juegos infantiles y es una de las zonas con mayor infraestructura

(ex Gatica): cuenta con parrillas, juegos infantiles y es una de las zonas con mayor infraestructura Balneario Gustavo Fahler (ex Río Grande): es el punto neurálgico del Paseo de la Costa y cuenta con servicios gastronómicos cercanos.

(ex Río Grande): es el punto neurálgico del Paseo de la Costa y cuenta con servicios gastronómicos cercanos. Balneario Albino Cotro: dispone de áreas recreativas, canchas y asadores.

Además, por la gran cantidad de personas que concurren cada temporada, el servicio de guardavidas se extendió a sectores aledaños como la Isla 132, Isla Verde y calle Solalique. “La gente ya tomó esos lugares como zonas balnearias y por necesidad se decidió cubrirlos”, explicó el dirigente.

ON - Rio calor (3) Omar Novoa

Alcohol y prevención

Uno de los puntos de mayor preocupación para estas fechas es el consumo de alcohol. Tarifeño explicó que durante el 31 y el 1° muchas personas festejan y luego se acercan al río. “Si vemos a alguien que no está en condiciones de meterse al agua, nos acercamos y le recomendamos que no lo haga. Si no hace caso, tenemos que dar intervención a la Policía”, indicó.

El referente gremial fue claro al señalar que estas situaciones no solo ponen en riesgo a quien ingresa al agua, sino que también obligan a los guardavidas a concentrar la atención en un solo caso y descuidar el resto del río, lo que aumenta el peligro general.

ON - Rio calor (12) Omar Novoa

Tarifeño también recordó que el río no es el mismo de una temporada a otra. “El caudal varía todos los años según las necesidades de las represas, incluso por demandas de electricidad. Eso hace que el río cambie la costa y también el fondo”, explicó.

Pozones, corrientes y sectores que antes eran seguros pueden modificarse de una temporada a la otra. Por eso, la principal recomendación es clara: “Apenas llegan al balneario, acérquense al mangrullo de los guardavidas. Les vamos a indicar dónde pueden meterse con tranquilidad y dónde no”. Pozones, corrientes y sectores que antes eran seguros pueden modificarse de una temporada a la otra. Por eso, la principal recomendación es clara: “Apenas llegan al balneario, acérquense al mangrullo de los guardavidas. Les vamos a indicar dónde pueden meterse con tranquilidad y dónde no”.

Desde el sindicato insistieron en algunas pautas básicas para disfrutar del río sin riesgos: