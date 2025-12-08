Con 80.000 personas en los balnearios de Neuquén, ¿cuántos rescates hicieron los guardavidas este finde?

El fin de semana largo de mucho calor movilizó a miles de personas a disfrutar de los balnearios de la ciudad.

El fin de semana largo y las altas temperaturas marcaron las condiciones ideales para que los vecinos de Neuquén elijan pasar sus tardes en los balnearios de la ciudad . Los números son impresionantes: según se estima, 80.000 personas se movilizaron solo lo que va del fin de semana largo.

Este contexto pone a prueba el plan de temporada verano que incluye el despliegue de 163 guardavidas, equipos de salvamento y un operativo en conjunto con los servicios de emergencia y la Policía para garantizar la protección de vecinos y turistas en la costa del Limay.

El secretario general del Sindicato de Guardavidas de Neuquén (SiGuNe), Ariel Tarifeño, dialogó con LU5 respecto a la concurrencia de los vecinos de Neuquén capital a las costas y las intervenciones de los guardavidas: "Por ahora nos alegra que la gente haga caso a las recomendaciones y esté yendo a todos las zonas cubiertas por el servicio de guardavidas".

ON - Inicio temporada en balnearios (2) Omar Novoa

Cuántos rescates tuvieron que hacer los guardavidas

De las 80.000 personas que se estima concurrieron hasta ahora a los balnearios, Tarifeño contó que entre el sábado y el domingo hicieron 37 rescates. Además, agregó que registraron también 20 en Plottier, la mayoría de ellos en el camping municipal, uno en la Herradura y otro en la zona de Barrio Náutico, que ahora cuentan con cobertura.

El secretario general afirmó que, en términos de rescates, viene siendo un fin de semana tranquilo. Dijo que esto se debe a la gran cantidad de guardavidas que trabajan en toda la extensión de los balnearios de la ciudad. Gracias a esto puede hacerse un exhaustivo trabajo de prevención. "Nos alegra que tengamos tanta gente en los balnearios", expresó.

Agregó que, debido a la importante presencia de guardavidas, la gente registra las recomendaciones más fácilmente. "La gente está haciendo caso a las recomendaciones que estamos haciendo a través de los medios y también durante los recorridos de la parte náutica que recorre los 18 km de costa", dijo.

La temporada de verano en Neuquén

La temporada de verano comenzó oficialmente este 1 de diciembre con la cobertura de los cinco balnearios habilitados: Valentina Brun de Duclot, Sandra Canale, Gustavo Fahler, Albino Cotro y Solalique. Además, se incluyen zonas como Isla Verde, Isla 132 y Linares al fondo.

Rio - Balneario - Calor (9) Claudio Espinoza

Además de la seguridad que brindan los guardavidas, el Operativo Balneario incluye el despliegue de 300 empleados municipales que se encargan del mantenimiento de cada uno de los espacios verdes, limpieza de balnearios y de sanitarios públicos, parrillas y toda la infraestructura montada en el Paseo Costero.

La Municipalidad también desarrolló infraestructura como estacionamientos, baños e incorporó cuatro camiones regadores para mejorar la circulación en calles de tierra.

“Trabajamos de manera articulada. La temporada de verano es muy importante para la ciudad de Neuquén con estos 30 kilómetros de Paseo Costero, con la infraestructura, las actividades deportivas y recreativas y ahora también la incorporación de cuatro camiones regadores que son muy importantes con una inversión de 400.000 dólares”, había anunciado la jefa de gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini.