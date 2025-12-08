La historia de Yamili "Teté" Sager, la docente que formó generaciones y hoy recibe el mayor homenaje de Neuquén

Con 91 años, “Teté” será reconocida como Personalidad Destacada de la Provincia y Vecina Destacada en la capital. Conocé su historia.

La provincia de Neuquén se prepara para rendir un homenaje cargado de emoción a Yamili Celma Sager de Pressello , una mujer que dejó una huella imborrable en la educación pública y en la identidad neuquina .

A sus 91 años, “Teté ”, como la llaman quienes la conocen desde siempre, será reconocida como Personalidad Destacada de la Provincia y Vecina Destacada de la Ciudad de Neuquén , distinciones otorgadas por la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante .

La historia de Yamili está íntimamente ligada al crecimiento de la provincia y a la formación de miles de niñas y niños que más tarde serían protagonistas de la vida social neuquina.

Teté en la escuela "Teté" junto al exgobernador Felipe Sapag en las bodas de plata de la Escuela N.º 201.

Emblema de la educación neuquina

Nacida el 6 de enero de 1934 en La Laguna, en la provincia de Córdoba, Yamili llegó a Neuquén en 1964 junto a su marido Juan Pedro Pressello, donde comenzó una trayectoria que acompañó los primeros pasos de la provincia como Estado. Con una vocación inquebrantable, se desempeñó como maestra, directora y supervisora escolar, convirtiéndose en una figura clave para consolidar el sistema educativo neuquino.

Su vida profesional quedó marcada en especial por su dirección en la histórica Escuela Provincial Piloto N.º 1 “Hipólito Yrigoyen”, inaugurada en 1962 como símbolo del proyecto educativo y social de la joven provincia.

En 1967, Yamili asumió la dirección del establecimiento, donde permaneció al frente durante 10 años. Esta década fue decisiva para la formación de generaciones enteras: miles de niñas y niños se educaron bajo su mirada atenta, su firmeza afectuosa y su convicción profunda en la educación pública como herramienta de igualdad y desarrollo.

Allí también funcionaron instituciones trascendentes como la Universidad Provincial del Neuquén (antecedente de la Universidad Nacional del Comahue) el Colegio San Martín, la Escuela Comercial Nocturna N.º 2, el CEM N.º 12 y la Escuela Superior de Enseñanza Diferencial.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 6.23.01 PM_16x9 La docente "Teté" en medio de sus tareas.

El liderazgo de "Teté" aportó estabilidad y calidad educativa en tiempos de cambios profundos. No solo dirigía una escuela: sostenía un espacio donde se forjaban valores, identidad neuquina y sentido de comunidad. Sus exalumnos y compañeros docentes la recuerdan como una mujer que enseñaba con el ejemplo.

En 1977, comenzó su etapa como supervisora provincial, cargo que ocupó por diez años. Recorrió escuelas rurales, parajes y ciudades de toda la provincia, llevando capacitación, acompañamiento y proyectos pedagógicos que transformaron la realidad educativa de Neuquén. Esa etapa consolidó su figura como una referente respetada en toda la región.

Teté junto a Felipe Sapag en las bodas de plata de la escuela 201

El reconocimiento a su trabajo trascendió generaciones. En el año 1987, acompañó al exgobernador Felipe Sapag en la ceremonia por las Bodas de Plata de la Escuela Piloto (rebautizada como Escuela N.º 201 en 1978).

Además, en el año 2012, el Senado de la Nación adhirió al 50º aniversario de la institución, reafirmando su relevancia histórica. Su labor no solo construyó educación: construyó ciudadanía, sueños y futuro.

Una gran familia

La vida familiar de "Teté" también forma parte del legado que hoy la provincia reconoce. Junto a su esposo, formaron una familia compuesta por sus dos hijos, Guillermo y Pablo. De ellos nacieron seis nietos, Gabriel, Andrés, Nicolás, Paula, Celina y Enzo— y recientemente una bisnieta, Azul, que llegó al mundo hace apenas un mes.

Su nieto mayor, Gabriel Presello, expresó la emoción que atraviesa a toda la familia ante este reconocimiento. “Aprovechando que mi abuela está viva, lúcida y con 91 años, sentimos que era el momento de darle este homenaje. Es un merecido reconocimiento a una trayectoria real, enorme, incluso más grande de lo que nosotros mismos conocíamos”, afirmó.

tete junto a sus nietos "Teté" junto a Gabriel y Nicolás, dos de sus nietos.

Reconocimiento

Hoy, a sus 91 años, "Teté" será homenajeada con un acto que promete reunir emociones, recuerdos y gratitud. La ceremonia se realizará este martes 9 de diciembre a las 18 horas en el salón de actos de la Escuela 201, heredera directa de aquella Piloto que ella supo dirigir con tanto compromiso.