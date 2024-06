Una escuela pionera del Neuquén provincial: la 201

Numerosos y recordados maestros pasaron por sus aulas y además fueron directivos: imposible de nombrarlos a todos. Un cuidado y prolijo Libro Histórico de la escuela es el fiel testigo de los acontecimientos que estamos narrando. Sus amarillas hojas detallan cada paso que se caminó. En el colosal establecimiento han funcionado diversas escuelas, incluso la universidad, que luego fueron trasladadas a sus respectivas sedes. Desde 1980 se implementó en la escuela el doble turno tarde. La cooperadora funcionó continuamente con diferentes integrantes, todos ellos comprometidos con el quehacer de la institución. El 30 de noviembre de 1984 se inauguró la biblioteca escolar. Lleva el nombre de Pablo C. Guzmán, en homenaje a un alumno del establecimiento que falleciera trágicamente.

Las Bodas de Plata

El 15 de abril de 1987 la escuela cumplió las Bodas de Plata. En el Libro Histórico observamos la foto que perpetúa la firma del libro de Actos Escolares de su padrino de entonces, el gobernador Felipe Sapag. Entre tantos temas que están recordados en el Libro, destacamos el acto realizado el día 28 de noviembre de 1989, conmemoración del centenario del natalicio del Dr. Gregorio Álvarez, cuando fue presentada la flamante Bandera Provincial.

sapag.jpg

La docente Mirta Idizarri de Fonseca escribió un poema que resumimos: “En un día de un año/ Que la razón señala/ Cuando se expande un pueblo/ Y exige una ciudad, / Surgiste de la nada/ Rodeada de arenales/ Y apuntalaste el ímpetu/ De tu Neuquén natal. / Hoy, que en su crecimiento/ Te rodea el progreso/ De un barrio que combina/ Lo antiguo y lo moderno,/ No desentona tu estampa,/ No desmerece tu estilo,/ No has perdido pujanza, / No has olvidado tu sueño. / (…) Eres cobijo del niño,/ De su cultura, vergel,/ De su inteligencia, yunque,/ De su carácter, cincel,/ Y movida por los vientos/ Que sacuden tu país/ También se inquietan sus males,/ Te preocupan sus carencias,/ Te urgen sus exigencias,/ Te incentivan sus afanes. (---)/ ¡Viva y Gloria, escuela mía!/ ¡Viva y gloria, gran maestra!/ Sean contigo la alegría,/ La juventud y el valor,/ La eterna sabiduría/ Que cabe igual en un libro/ Que en cada gesto de amor”.

Narrar la historia de las instituciones educativas nos hace creer en la labor humana y en la historia. En el caso de la escuela N° 201 nos hizo, además, revivir aquellos años de la década del 70 cuando la Universidad del Neuquén, devenida en Universidad Nacional del Comahue, funcionaba en sus aulas y allí concurríamos. Hace una década narramos su historia. Hoy nuevamente nuestro homenaje a sesenta y dos años de su creación.