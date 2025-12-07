París: cuatro hombres abusaron a una nena de 13 años en el baño de un reconocido restaurante

El ataque ocurrió en un local del shopping Westfield Forum des Halles. Los sospechosos ya fueron detenidos: tres son oriundos de Guayana Francesa y uno de Haití.

El abuso sexual ocurrió en el baño de un reconocido restaurant ubicado en el centro comercial Westfield Forum des Halles, París.

Un nuevo y estremecedor caso de violencia sexual sacude a París tras la detención de cuatro hombres acusados de abusar de una nena de 13 años en el baño de un reconocido restaurante KFC del centro comercial Westfield Forum del Halles .

El hecho ocurrió cerca de las 23 del lunes 1 de diciembre y salió a la luz luego de que la menor, visiblemente afectada, pidiera ayuda a personas que se encontraban en el lugar, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Según los informes preliminares y lo revelado por la cuenta de X @AlertaNews24, la víctima se encontraba cerca de la zona de Châtelet-les-Halles con una amiga cuando fue abordada. De acuerdo a su relato, la agresión se habría perpetrado dentro del establecimiento. Ahora, se investiga si los sospechosos grabaron el acto con sus teléfonos móviles.

Afortunadamente, la intervención policial fue inmediata, lo que permitió dar con los sospechosos, especialmente, gracias a la descripción precisa proporcionada por la víctima. de esta manera, los cuatro presuntos abusadores, todos ellos adultos, fueron detenidos en el mismo lugar de los hechos.

Restaurant KFC

Los individuos ya han sido interrogados por la Unidad de Protección de Menores bajo graves cargos de abuso sexual. En tanto, la víctima, que se encontraba en un estado de shock tras el traumático suceso, está recibiendo el apoyo médico y psicológico necesario para su recuperación.

Este grave suceso ocurre en un contexto de creciente inseguridad en el área. La policía de París ha reportado un aumento significativo en la actividad criminal, atribuido a la proliferación de pandillas y la drogadicción en la zona de Châtelet-les-Halles.

Un informe policial reciente indica que las detenciones han aumentado un 57.6% este año en comparación con 2024. Los agentes han intensificado su presencia, realizando 3,905 controles durante los últimos ocho meses, con un promedio de 16 intervenciones diarias.

Delincuencia en París: ¿Qué muestran los datos recientes?

De acuerdo con un informe de 2025 sobre criminalidad en París, los homicidios y los intentos de homicidio han crecido notablemente en 2024: se registró un aumento del 13,2 % en la región y del 36 % en la propia capital, resultando en 34 asesinatos ese año.

Los delitos relacionados con violencia sexual también se incrementaron: se reportaron más de 5.800 víctimas de violencia sexual, lo que representa una suba del 12,2 % en solo un año.

Policía París

A su vez, los delitos discriminatorios —racismo, xenofobia y crímenes antirreligiosos— tuvieron un considerable aumento en 2024: el número de infracciones de este tipo creció un 11 % respecto al año anterior, sumando unas 9.400 denuncias.

Según índices de percepción de seguridad, París mantiene una tasa de crimen “alta”: robos, hurtos, delitos contra la propiedad y problemas vinculados al narcotráfico se destacan entre los principales motivos de preocupación.