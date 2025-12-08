¿Podemos desde temprana edad construir un pensamiento próspero en nuestros hijos?

Existen maneras accesibles y didácticas de cómo los niños pueden comenzar a entender el mundo de la inversión, fomentando habilidades financieras que les servirán durante toda su vida.

La inversión es un concepto financiero fundamental, muy abstracto, por cierto, pero que mediante juegos y estrategias didácticas los niños pueden comprenderlo desde temprana edad. Consiste en destinar recursos, generalmente dinero, con la expectativa de obtener un beneficio futuro. Existen maneras accesibles y didácticas de cómo los niños pueden comenzar a entender el mundo de la inversión, fomentando habilidades financieras que les servirán durante toda su vida.

Invertir significa utilizar nuestro dinero para adquirir algo que, con el tiempo, podrá aumentar de valor. Muchos confunden "invertir" con "gastar" . Invertir nos permite utilizar el dinero en bienes o servicios, los cuales con el tiempo generan un retorno financiero, es decir, una ganancia. Sin embargo, cuando gastamos no obtendremos nada a cambio de esa compra. Por ejemplo, si compramos una bicicleta, disfrutamos de ella, pero no obtendremos nada cuando la vendamos. Por el contrario, si compramos acciones de una empresa, el objetivo es que ese dinero crezca con el tiempo, generando ganancias. ¡Aquí tenemos que tener presente el “riesgo de invertir”. No siempre se gana, pero teniendo buena información sobre el tipo de inversión que vamos a realizar, es muy probable que resulte positivo y rentable a largo plazo.

1. Crecimiento del Capital: La inversión permite que el dinero crezca en el tiempo. A medida que se generan intereses o se incrementa el valor de los activos, el capital inicial se multiplica.

2. Fomentar la educación financiera: Aprender a invertir desde una edad temprana ayuda a desarrollar una mentalidad financiera sólida y responsable. Los niños que comprenden el principio de la inversión estarán mejor preparados para gestionar sus finanzas en la adultez.

3. Prepararse para el futuro: Invertir no solo supone un crecimiento económico, sino que también puede proporcionar seguridad financiera a largo plazo, permitiendo a los individuos alcanzar sus metas, como la educación, el inicio de un negocio o la compra de una vivienda.

¿Cómo podemos hacer para acompañar a invertir desde pequeños a nuestros hijos?

Hacer “Ahorros” en una cuenta bancaria que ofrezca intereses puede ser un primer paso. Los niños pueden aprender a ahorrar y ver cómo su dinero crece con el tiempo. De esta manera aprenden a diferenciar entre guardar el dinero en “una latita” y colocarlo en una cuenta bancaria que les haga ganar interés mes a mes. En Argentina ya pueden abrir cuenta desde los 13 años de edad. Por lo cual la educación continua en finanzas es fundamental, Leer libros, ver documentales o participar en clases puede ser de gran utilidad más aún si se hace en familia. Las finanzas es un tema en constante evolución, por lo cual es importante que tanto los padres como dicentes fomentemos el aprendizaje de manera constante. Incorporar las finanzas en la escuela como materia obligatoria es el gran desafío de esta década.

Todas las inversiones conllevan un riesgo, no todas garantizan ganancias algunas pueden dar pérdidas, por lo cual es muy importante que los niños desde temprana edad desarrollen una mentalidad crítica y analítica.

Al introducir a los niños en el mundo de la inversión mediante conceptos sencillos y ejemplos prácticos, se les está brindando una herramienta valiosa para su futuro financiero. La educación financiera es crucial, y al cultivar una mentalidad de inversión desde temprano, se les prepara para tomar decisiones financieras informadas y responsables a lo largo de sus vidas. Recordemos que la inversión no es solo una actividad económica; es también un camino hacia la independencia y la realización de sueños.

@finanzasparajovenesyninos