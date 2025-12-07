Horóscopo: qué dicen los signos para este domingo 7 de diciembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

El domingo 7 de diciembre el horóscopo está marcado por un importante cambio energético, ya que la Luna pasa de Acuario a Piscis alrededor del mediodía. Esto lleva a que en cada signo de una energía social y mental a una vibración más emocional, intuitiva y reflexiva.

La jornada comienza con la necesidad de libertad y conexión social ( Acuario ), ideal para reuniones matutinas o actividades grupales. Hacia la tarde, el tono se vuelve más suave, sensible y contemplativo ( Piscis ). Es un día perfecto para descansar , conectar con la intuición, soñar o dedicarse al arte. La energía general favorece la empatía y el cierre de ciclos emocionales.

Predicción: La mañana es excelente para socializar y planificar el futuro con amigos. La tarde te pide introspección y retiro. Sentirás la necesidad de bajar el ritmo para recargar energías.

Consejo: Escucha tu voz interior. Cierra la semana permitiéndote el descanso necesario, evitando el estrés y las confrontaciones.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Predicción: El foco matutino está en tu carrera y vida pública. La tarde te lleva a los amigos y proyectos grupales. Es un buen momento para soñar y planificar metas a largo plazo con tu círculo.

Consejo: Sé flexible en tus interacciones sociales. Un amigo te dará un consejo valioso si te abres a escuchar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Predicción: La mañana es ideal para expansión, lectura o viajes cortos. La tarde dirige tu energía hacia tu carrera y ambiciones. Sentirás la necesidad de visualizar tus metas profesionales.

Consejo: Conéctate con tu propósito. Aprovecha la sensibilidad de Piscis para soñar grande en el ámbito laboral.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Predicción: Comienzas el día enfocándote en finanzas compartidas o temas íntimos con objetividad. La tarde te impulsa a expandir tu mente, ya sea a través de un documental, un libro o la planificación de una aventura.

Consejo: Confía en tu intuición para guiarte. Es un buen momento para buscar la verdad detrás de un sentimiento o una situación.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Predicción: La mañana se centra en tus relaciones de pareja y sociedades. La tarde te lleva a la intimidad y a las emociones profundas. Es un buen momento para sanar viejas heridas o revisar temas financieros delicados.

Consejo: Sé honesto contigo mismo sobre tus apegos. La regeneración emocional es el trabajo del día.

Signos del Zodíaco (1).jpg Las predicciones del horóscopo para el primier día del último mes del año. Foto: Google.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Predicción: La mañana es ideal para organizar rutinas o hábitos de salud con innovación. La tarde pone el foco en tus relaciones de a dos. Busca la armonía y la empatía con tu pareja.

Consejo: Practica la flexibilidad. Evita el exceso de crítica y céntrate en la conexión emocional con los demás.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Predicción: El día comienza con creatividad y diversión. La tarde te impulsa a concentrarte en tu salud, bienestar y la organización de la rutina para la próxima semana.

Consejo: Combina el placer con el deber. Cierra el día con un plan práctico, pero sin agobios.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Predicción: La mañana se enfoca en el hogar y la familia. La tarde activa tu creatividad, romance y pasión. Es un día excelente para dedicarte a un hobby o a disfrutar de momentos románticos.

Consejo: Abre tu corazón. La sensibilidad de Piscis te permite expresar tus sentimientos más profundos de forma artística.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Predicción: Te sientes comunicativo y con ganas de socializar por la mañana. La tarde te lleva de vuelta al hogar y la familia. Busca la tranquilidad en tu refugio.

Consejo: Busca la contención. La emoción está alta; aprovecha para crear un ambiente armonioso en casa.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Predicción: La mañana se centra en tus finanzas personales. La tarde impulsa tu comunicación y expresión. Es un buen día para escribir, leer o tener conversaciones sensibles.

Consejo: Sé empático. Escucha con atención a los demás; podrías obtener una perspectiva muy valiosa.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Predicción: Tu día de energía máxima es la mañana. La tarde te lleva al área de finanzas y valor personal. Podrías sentir confusión respecto al dinero.

Consejo: No tomes decisiones financieras importantes en la tarde. Confía en tu intuición sobre lo que realmente valoras.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Predicción: La Luna ingresa en tu signo al mediodía, dándote un impulso de energía, carisma y sensibilidad. Te sientes intuitivo y conectado con tus sueños.

Consejo: Prioriza tu bienestar. Es tu momento para soñar y visualizar lo que deseas para la próxima semana.