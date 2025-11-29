Los ahorros en dólares alcanzan un nuevo récord tras las elecciones

Alcanzaron en noviembre los US$ 35.540 millones, un nivel récord desde la salida de la Convertibilidad, según el BCRA

Los depósitos privados en dólares alcanzaron en noviembre los US$ 35.540 millones, un nivel récord desde la salida de la Convertibilidad , según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El mes pasado el incremento fue cercano a los US$ 440 millones, alrededor del 1,2%. El alza prolongada confirma que buena parte de los dólares depositados por familias y empresas permanece dentro del sistema bancario , aun cuando circulan algunos temores en un contexto macroeconómico con cambios.

Hace menos de tres meses, en septiembre, los depósitos privados en dólares también habían mostrado una suba significativa, superando los US$ 33.800 millones y anticipaban esta escalada.

bancos dolares

La suba de los depósitos en moneda extranjera no sólo muestra una mayor confianza en la estabilidad del dólar, sino también un cambio en el comportamiento de los ahorristas, que en gran medida trasladaron fondos desde los depósitos en pesos hacia activos en moneda dura. Durante octubre y noviembre, estas colocaciones en dólares tuvieron un incremento neto que en algunos casos superó los US$ 1.170 millones, mientras que los depósitos en pesos registraron una salida equivalente a cerca de US$ 1.700 millones.

Esta dolarización, que se intensificó antes y después de las elecciones, difiere en sus características frente a situaciones similares del pasado, ya que la mayor parte de estos fondos en dólares permanecen dentro del sistema financiero formal y no se vuelcan masivamente hacia el "colchón" o billetes fuera del circuito bancario.

Una tendencia a la dolarización de los ahorros

Esto muestra una percepción de menor riesgo sistémico, apuntalada también por la estabilización relativa del tipo de cambio y las expectativas cambiarias moderadas en el corto plazo. Combinado con la política monetaria y la baja de tasas, esta dinámica permitió que los depósitos en moneda extranjera alimentaran la expansión del crédito en dólares, con algunos bancos aumentando el otorgamiento de préstamos en esta moneda más que en pesos.

El contexto económico y político resultó fundamental para esta tendencia de dolarización. La cautela prevaleciente en los meses previos a las elecciones y la prolongada incertidumbre cambiaria impulsaron a gran parte de los ahorristas a buscar refugio en el dólar.

dolar plata pesos generica -VALIDA 1200-

Algunos analistas señalan que, mientras las señales inflacionarias y cambiarias permanezcan bajo control, esta tendencia podría estabilizarse sin grandes sacudidas. El Banco Central viene consiguiendo sostener el tipo de cambio mayorista en un régimen de bandas, aunque se observaron alzas consecutivas que llevaron su cotización a ubicarse levemente por encima de los $ 1.450.

Paralelamente, el valor del dólar minorista se mantuvo firme alrededor de los $ 1.475 en la referencia del Banco Nación. La autoridad monetaria, en este escenario, está inmersa en una compleja administración de los flujos, buscando preservar el nivel de actividad, mantener reservas, y cumplir con los compromisos externos.