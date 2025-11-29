Dejó la carrera para cumplir su sueño de viajar por el mundo y hoy lleva 80 países recorridos

Cuando estaba a punto de recibirse, Gabriel dejó todo atrás y emprendió un viaje que terminaría convirtiéndose en su forma de vida.

Hace 12 años, Gabriel se animó a dar uno de los pasos más importantes de su vida, abandonó la carrera, se colgó la mochila al hombro y comenzó a viajar por el mundo . Esa decisión cambió por completo su rumbo: lo llevó a encontrar el amor y a conocer más de 80 países.

Gabriel Spinelli nació en Cutral Co , aunque se crió entre Buenos Aires, donde vive su padre, y Neuquén, donde reside el resto de su familia. A pesar de haber recorrido decenas de destinos en los últimos años, su esencia se mantiene intacta y se define a sí mismo como “100% patagónico” : “Siempre fui neuquino, a cualquier persona que me pregunte, en cualquier parte del mundo, le digo que soy de Neuquén”.

Hoy, con 34 años, cuenta que su aventura comenzó a los 22, o quizá mucho antes, cuando empezó a soñar e imaginar una vida de viajero. En aquel entonces, Gabriel trabajaba en un gimnasio de zona sur de Buenos Aires y estaba a punto de recibirse de profesor de Educación Física . “Miré a mi alrededor y dije: ‘Mi generación se va a jubilar a los 75 años, con suerte. Me faltan 52 años de esto, todos los días… No, no es lo que deseo para toda mi vida’ ”, confesó.

El punto de partida

Solo le quedaban algunos finales para obtener el título y, aunque muchos le decían que era una locura abandonar la carrera, él sabía exactamente dónde quería estar y no pensaba en lo poco que le faltaba para recibirse, sino en todo el tiempo que había perdido sin viajar.

Con esa determinación, volvió a Neuquén para pasar las fiestas con sus seres queridos antes de emprender viaje. “Tengo la fortuna de tener la familia que tengo. Desde el primer momento me apoyaron, no económico porque no podían, pero se que si me pasa algo tengo con quien contar aunque estemos a miles de kilómetros y eso es algo que no todo el mundo tiene”, agradeció.

gabriel spinelli (11)

“No tenía plata ni nada; solo tenía una mochila usada que me había comprado mi abuela. Pero es muy importante animarse a hacer las cosas aunque no esté todo dado, porque si uno espera que esté todo perfecto, muere esperando”, reflexionó.

Para solventar sus gastos, comenzó haciendo malabares —como él dice: “con tres naranjas ya te podés ir de viaje”— y también incursionó en la magia callejera. Más adelante, empezó a cocinar y vender comida vegana en la calle, una experiencia que luego lo llevó a trabajar como cocinero en distintos restaurantes.

Recorriendo nuestro país

Lo primero que hizo fue subirse a un colectivo rumbo a Córdoba y, desde allí, comenzó a viajar hacia el norte haciendo dedo. Sus primeras experiencias fueron viviendo en comunidades Qom y Wichi, en Salta, Formosa y Chaco. “Siempre me fui con la idea de conectar con la gente más que con los lugares”, expresó.

“Después visité las 23 provincias argentinas, todas a dedo. Una vez que conocí nuestro país, recién ahí empecé a salir afuera”, contó Gabriel, quien considera que no aprovechar los paisajes de Argentina es “casi un pecado”.

gabriel spinelli (12)

“Nuestro país es alucinante, no solo a nivel paisajístico y geográfico, sino también humano, gastronómico… Hay tanto para ver”, aseguró. Agregó que nunca incluye a Argentina en su top 3 porque no puede ser objetivo, aunque confiesa que si lo hiciera “encabezaría siempre la lista”.

“Yo estuve en 80 países, incluidos Noruega e Islandia, lugares de montañas hermosas, pero como la Patagonia, la zona de los Siete Lagos, nunca vi algo igual. No tiene comparación. Muchas veces nos olvidamos y no nos damos cuenta de eso”, señaló.

De Argentina al mundo

Con el dinero que fue ahorrando logró pagarse un viaje para estudiar en Londres, lo cual lo llevó a trabajar en cruceros y recorrer gran parte de Sudamérica, Europa y Centroamérica.

gabriel spinelli (5)

Gabriel reconoce que haber estudiado le abrió muchas puertas ya que su primer contrato en un crucero fue justamente como profesor de gimnasio. “Trabajar en cruceros fue de las mejores cosas que me pasaron… y de las peores también”, recordó entre risas.

En este sentido, remarcó que trabajar en cruceros es un ambiente “súper interesante”, que te permite conectar con personas de distintas partes del mundo: “Por ahí estás tomándote una cerveza con un filipino, un canadiense, un italiano y un sudafricano, todos en la misma mesa”.

Pero la otra cara de la moneda —esa que casi nadie ve— es mucho más dura: se trabaja los siete días de la semana, durante ocho meses sin descanso, manteniendo la sonrisa y sosteniendo una energía que muchas veces no es real. “Eso, poco a poco, te va comiendo por dentro”, declaró.

Amor a bordo

Cuando finalizó su primer contrato, Gabriel estaba seguro de no querer renovar, pero el destino tenía preparados otros planes. "Yo había decidido no embarcar de nuevo, pero a una gran amiga, que ahora vive en Italia, le había salido una oportunidad de laburo y no tenia plata para el pasaje, así que le presté. Como me quede sin plata decidí hacer otro contrato”, explicó.

Ese giro inesperado lo llevó a una de las experiencias más importantes de su vida: “Gracias a eso conocí a mi esposa. Ninguno de los dos estaba interesado en estar en pareja; estábamos muy bien solos, y creo que justamente eso nos llevó a querer estar con el otro. Estamos juntos por elección y no por necesidad”.

gabriel spinelli (10)

Cuando el contrato en el crucero terminó y volvieron a tierra firme, ambos se instalaron durante unos meses en Imola, Italia, la ciudad natal de Alice. Allí aprovecharon para empezar a planear su próximo destino, impulsados por el amor y las ganas de emprender una nueva aventura.

El inicio de un camino compartido

A diferencia de Gabriel, Alice nunca había viajado de manera tan aventurera, por lo que aquel primer viaje fue realmente su primera experiencia de ese estilo. Gracias a los cruceros, tenían amigos en varios países de África, y fue justamente ese continente el que eligieron como primer destino.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 10.08.16

Durante seis meses recorrieron haciendo dedo y descubrieron que los habitantes de los pueblos tienen una enorme generosidad con los viajeros. A menudo la gente se negaba a cobrarles el colectivo porque los consideraban huéspedes en su ciudad y, cuando levantaban el pulgar para pedir traslado, no solo los llevaban: también los invitaban a almorzar o incluso se ofrecían a pasar a buscarlos más tarde.

gabriel spinelli (8)

Gabriel asegura que viajar le enseñó una de sus mayores lecciones: “Entre más necesidades pasás, más sabés lo que es la solidaridad”. Especialmente, compartió una experiencia vivida en Tanzania: Era su cumpleaños y una familia muy humilde los hospedó en su casa. Aunque vivían en condiciones muy difíciles, nunca había visto a nadie con tanta alegría y felicidad. Aquella escena lo hizo replantearse por qué nos estresamos tanto y nos complicamos la vida teniendo mucho más de lo que necesitamos.

La pandemia y un cambio de planes

Después de África, se pusieron como objetivo hacer todo el recorrido desde Argentina hasta Alaska a dedo, pero la pandemia frustró ese proyecto.

“La pandemia nos agarró en Río de Janeiro. Un señor que nos había hospedado cinco días nos llamó para que fuéramos a su casa y terminó recibiéndonos seis meses, sin cobrarnos nada. Era un total desconocido y hoy es nuestro padre adoptivo brasileño”, afirmó Gabriel con cariño.

gabriel spinelli (13)

Cuando las restricciones se levantaron, volvieron a Europa y retomaron viaje junto a su perrito Murphy. Siguieron conociendo lugares a dedo, sostenidos también por el apoyo de la comunidad que habían construido en Instagram.

Así nació "Bolugringos"

Poco a poco, al compartir su estilo de vida en redes, sus seguidores comenzaron a crecer a un ritmo inesperado y muchos empezaron a pedirles consejos. Fue entonces cuando Gabriel decidió formarse y abrir una empresa de marketing digital, que sigue activa hasta hoy.

gabriel spinelli (3)

Alice, por su parte —y gracias a que habla siete idiomas— se dedica a dar clases online. Ambos buscaban un trabajo que pudieran hacer de forma remota y que también ayudara a otros, como una forma de retribuir toda la ayuda que recibieron en el camino.

gabriel spinelli (7)

En Instagram, aparecen bajo el nombre de "@bolugringos_travels", un nombre que nació de una anécdota y que conserva algo de la esencia de cada uno. Al comienzo de la relación, Alice —que nunca había conocido a un argentino— empezó a llamarlo “el boludo”, mientras que Gabriel la apodó “la gringa” por su piel clara y sus ojos celestes. Con el tiempo, esos sobrenombres se fusionaron y se convirtieron en la identidad bajo la que hoy comparten sus viajes por el mundo.

A bordo de una furgoneta

Hace un tiempo, la pareja decidió que era momento de tener su propia casa rodante. Para lograrlo, se instalaron una temporada en Italia: trabajaron, ahorraron, compraron una furgoneta y la transformaron desde cero en el que sería su nuevo hogar.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 10.08.18

A bordo de “La Boluneta”, como la bautizaron en honor a su apodo, recorrieron distintos países y vivieron todo tipo de experiencias. En medio de ese camino también atravesaron un momento duro: tuvieron que despedir a Murphy, que era parte de la familia. Tiempo después, la vida les regaló una nueva compañía: Hermes, su nuevo “perro hijo”, que hoy viaja con ellos a todas partes.

En cuanto a la vida sobre ruedas, Gabriel la describe como “hermosa pero difícil”. Explicó que, aunque suele mostrarse como una experiencia ideal, la realidad es muy diferente: “Tratamos de transmitir que, si bien es fantástico, no es tan lindo y libre como parece. Instagram es bastante mentiroso: vemos todo color de rosas, gente que abre la puerta con vista al mar… pero a veces te toca dormir en el estacionamiento de un supermercado”, reconoció.

gabriel spinelli (9)

También recomienda que, antes de lanzarse a vivir en una van, todos deberían probar la experiencia para saber con qué se van a encontrar. En su caso, admite que se dejaron llevar por el impulso: “Nosotros no lo hicimos porque somos arriesgados: la primera vez que subimos a una furgoneta fue a la nuestra”.

Aun así, asegura que una vez que la furgoneta está lista, resulta mucho más económico que vivir en una casa, porque se ahorran alquiler, impuestos y otros gastos fijos. Para ellos no solo es sostenible, sino que además les permite seguir recorriendo el mundo a su propio ritmo.

Un futuro lleno de proyectos

Después de varios viajes cortos de dos o tres meses por Europa, ahora se preparan para su próxima gran aventura: recorrer Asia.

Pero antes de partir, tienen entre manos un proyecto todavía más ambicioso: la producción de su primer documental, “El camino de las olas”. La serie busca retratar la cultura del surf en la península ibérica, a través de seis regiones y de la mirada de distintas escuelas locales.

gabriel spinelli (6)

Para avanzar con esa producción, actualmente se encuentran en un pueblito costero de Cataluña, donde continúan afinando los detalles de este nuevo desafío.

Enseñanzas de una vida viajera

Aunque para Gabriel viajar forma parte de su día a día y es el motor de su vida, reconoce que no es un estilo para todo el mundo. También admite que hay cosas que extraña. “Soy hincha de Racing, fanático. Extraño ir a la cancha. A mis papás también, pero si tengo que elegir…”, bromeó entre risas.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 10.08.18

Aun lejos de su hogar natal y a pesar de añorar el sabor de las medialunas o el ritual de ir a la cancha el domingo, cada kilómetro recorrido lo transformó y dejó una marca en su interior. “Viajar te ayuda a conectar con cosas ajenas. Terminás amando cosas que ni sabías que existían, uno se las apropia y eso te hace crecer muchísimo”.

"El intercambio y hacer dedo lo voy a hacer toda la vida; aunque fuera multimillonario, lo elegiría siempre”, confesó, demostrando que no hacen falta grandes lujos, sino que lo verdaderamente valioso son los recuerdos que quedan para siempre, las anécdotas que se atesoran y las personas que se conocen en el camino.