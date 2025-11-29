De Córdoba a Neuquén en un 147: la historia de los profes que formaron a miles de chicos y fundaron Dromos

Hace 30 años, Darío Gricilio y Rodolfo Ludueña llegaron a Neuquén casi de casualidad. Crearon el proyecto deportivo Dromos con gimnasia artística, EFI, telas acrobáticas y fútbol,

Cuando Darío Gricilio recuerda el 4 de marzo de 1995 , una sonrisa se le dibuja automáticamente. Ese sábado salió de Córdoba junto a su gran amigo y compañero de aventuras, Rodolfo Ludueña. Los dos recién recibidos de profesores de Educación Física, con el título bajo el brazo tras rendir juntos la última materia en diciembre del ‘94, se subieron a un Fiat 147 que había sido fruto de sus primeros trabajos como estudiantes: animar fiestas infantiles y repartir panfletos disfrazados de payasos.

Se hacían llamar Firulín y Firulete . Aquella etapa en la peatonal cordobesa, haciendo piruetas y provocando risas, les había enseñado algo fundamental: que con trabajo, creatividad y alegría siempre se podía avanzar un paso más.

Rodolfo y Darío llegaron hace 30 años en un Fiat 147 y se quedaron para formar a miles de deportistas.

“No nos sobraba nada. Lo hacíamos para darnos algún gustito, para poder salir. Pero siempre laburamos, desde el primer año del profesorado”, recordó Darío a LM Neuquén.

Y así se largaron a la aventura. Sin un destino preciso, sólo tres contactos en el mapa: Mendoza, Tierra del Fuego y Neuquén. Hasta La Pampa dudaron, y hasta tuvieron que empujar el auto para que arrancara. Pero eligieron el sur. Neuquén los esperaba.

Llegaron un domingo a las cuatro de la tarde. Sin casa ni certezas. Pero habían traído lo más importante: ganas de trabajar.

El famoso Fiat 147 que trajo a la dupla deportiva desde Córdoba.

Un dirigente del Club Pacífico, Carlos Junca, los recibió en su casa y les dio su primera oportunidad laboral en la ciudad. En ese club estuvieron casi diez años, del ‘95 al 2004, dando clases de Educación Física Infantil (EFI) a los más chiquitos.

La propuesta empezó a crecer rápido. Los nenes se hacían amigos, los padres también, y cuando esos chicos fueron creciendo apareció una demanda: ¿Qué podían hacer para que siguieran con ellos?

Entonces se animaron a más. Al principio lo llamaron “destrezas”, después se consolidó como gimnasia artística. Sin saberlo, estaban sentando las bases de un proyecto que hoy es uno de los más grandes de la ciudad. “Nació de escuchar a las familias y de no querer cortar el vínculo con los chicos. Nos hicimos muy amigos de todos”, compartió.

Sebastián Fariña Petersen

El salto a la escuela y el nacimiento de Dromos

Tras dejar Pacífico, alquilaron el salón de usos múltiples de la Escuela Jean Piaget. Ahí Darío y Rodolfo ya trabajaban como docentes, uno por la mañana y el otro por la tarde.

En 2013 llegó otro impulso: el gimnasio de la Escuela Nº 2, que con su altura les permitió sumar telas acrobáticas.

Fue entonces cuando se corporizaron como proyecto independiente y eligieron un nombre propio: Dromos, que en griego significa camino. “Nos gustó porque representa esto: nuestro camino. Todo lo que veníamos construyendo”, afirmó.

Sebastián Fariña Petersen

En 2015 se amplió la propuesta. El Club Santafesino los convocó para llevar actividades: gimnasia, EFI y también funcional para adultos, para que los papás pudieran entrenar mientras los hijos hacían deporte.

Ese mismo año nació la escuelita de fútbol, coordinada por el profesor Leandro Sánchez. Ya no eran solo dos amigos trabajando: Dromos se convertía en una gran familia deportiva.

Sumaron sedes, actividades y más profes. Pero lo más difícil todavía estaba por venir. Como a todos los proyectos que trabajan con escuelas, el 2020 fue un golpe fuerte ya que la pandemia fue un freno obligado. No podían dictar clases en ningún establecimiento. Se adaptaron como pudieron: Zoom, espacios reducidos, mucha paciencia. Y un gran aprendizaje.

Sebastián Fariña Petersen

Cuando se retomó la actividad en 2021, hicieron el tercer gran salto: alquilaron el local donde funcionan actualmente, en Juan B. Justo 426, y consolidaron una estructura más robusta y estable.

“La pandemia marcó un antes y un después para nosotros. Crecimos muchísimo después de ese momento,” compartió Darío. Hoy Dromos tiene entre 600 y 700 alumnos en sus sedes, desde dos años hasta adultos mayores. Gimnasia artística, telas, fútbol, EFI, funcional, colonia de verano.

Filosofía: todos valen, todos cuentan

Competencias provinciales, viajes, campamentos, podios, medallas. Sí, hubo de todo eso. Pero hay una regla interna que es sagrada: “Nunca publicamos quién salió campeón. Para nosotros todos los chicos tienen algo positivo que destacar”, aseguró el profesor.

Su apuesta por la inclusión y el compañerismo les valió reconocimientos y diplomas por su aporte pedagógico y comunitario. Más que formar deportistas, formaron personas.

Y esa huella queda marcada en la historia de miles de familias neuquinas.

dromos

Este sábado, 30 años después de aquella llegada en el Fiat 147, harán un encuentro con exalumnos, familias y amigos en Dromos. Mucha gente vendrá desde Córdoba para abrazarlos. No es para menos.

“Tenemos alumnos que hoy tienen 42 años y nos llevan a sus hijos. Ya pasaron cerca de 10.000 chicos por nuestras clases”, calculó. Cuando habla de su socio, Darío se llena de emoción: Rodolfo ya se jubiló del estado y sus tres hijas son profes de Educación Física.

Él sigue un año más en la escuela, con un plan muy claro: dedicar más tiempo al proyecto que construyeron juntos, ladrillo por ladrillo, abrazo por abrazo. Sus propios hijos también son profes y trabajan en Dromos.

Después de tres décadas, los dos siguen convencidos de que eligieron la profesión más hermosa. “Vinimos con una mano atrás y otra adelante, con disfraces de payasos y un titiritero en el auto. Hoy tenemos una hermosa familia, un hermoso proyecto. Si volviéramos a nacer, haríamos exactamente lo mismo,” afirmó.