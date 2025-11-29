El llanto de Pili que conmovió a Neuquén y un video que exige decir basta al maltrato animal

La historia de Estrellita, una perrita abandonada en una caja, volvió a exponer la crueldad del abandono a los indefensos.

El llanto de Pilar Gualletto Castellar , de apenas 5 años, se convirtió en la imagen más compartida de las últimas horas en Neuquén . Su angustia quedó registrada en un video que difundió Casandra Castellar , su tía, luego del rescate de Estrellita , una cachorra abandonada dentro de una caja cerca de la Escuela Primaria N.º 235, en el barrio Sapere .

“ Es muy feo abandonar a los perritos, porque a veces los llevan a la basura ”, dice Pili, visiblemente conmovida por la situación de la perrita. La frase se volvió el corazón de una campaña espontánea contra el abandono animal.

El rescate ocurrió el sábado 22 de noviembre, cuando Damián Gualletto , padre de la niña, regresaba a su casa junto a ella. Al pasar por la escuela, ambos escucharon los gritos de un animalito. Frenaron y encontraron a la cachorra en una caja, deshidratada, débil y llorando de dolor.

“Estaba muy mal. Algo le pasaba. No sabíamos si era hambre, agua, frío o dolor, pero estaba sufriendo”, relató Casandra a LM Neuquén. El video, que en un comienzo era solo para la familia, se convirtió después en una pieza de difusión clave para visibilizar la problemática.

La familia decidió trasladarla de inmediato a una clínica veterinaria de calle Alderete. Allí le realizaron un primer test para descartar moquillo. Ese estudio inicial dio negativo y encendió una luz de esperanza.

Pili, emocionada, la bautizó Estrellita. Su ilusión era adoptarla junto a su papá y darle un hogar.

Sin embargo, la evolución de la cachorra no fue favorable: continuaba llorando sin parar, con signos claros de dolor profundo, por lo que quedó internada durante la noche con suero, vitaminas y controles permanentes.

estrellita Estrellita fue abandonada en una caja y debió ser dormida.

Al día siguiente, un análisis más completo confirmó el peor escenario, Estrellita tenía moquillo, una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y causa un sufrimiento extremo cuando está avanzada.

“Nos llamaron y la veterinaria fue clara: el panorama era muy malo. Era muy chiquita, estaba llorando de dolor y no había más que hacer. Nos recomendaron dormirla para evitarle sufrimiento”, contó Casandra.

Basta de maltrato

El impacto emocional del final fue muy fuerte, especialmente para Pili. “Para ella fue devastador. Esa angustia que se escucha en el video es la angustia de miles que aman y cuidan animales”, explicó su tía. Ese fue el momento en el que Casandra decidió que la historia no podía quedar puertas adentro y transformó los videos familiares en un mensaje de concientización.

"No podía dejar que esto quede en la nada. Estrellita representa a millones de animales que dejan en una caja, solos, agonizando, al rayo del sol. Quise que se vea, que se viralice, que eduque", expresó con enorme emoción.

Aunque no forma parte de ningún grupo proteccionista formal, Casandra dijo que siempre colaboró como pudo: “Todo lo que tenga que ver con animales e injusticias me atraviesa. Esta vez sentí bronca y dolor, pero también la necesidad de hacer algo”.

“No solo se trata de no abandonar. Si alguien encuentra un animal así, debe ayudar, llevarlo al veterinario, pedir colaboración, organizar rifas si hace falta. Lo importante es no mirar para otro lado” concluyó.

El caso de Estrellita no tuvo un final feliz, pero abrió un debate profundo y necesario. Y fue el llanto de una niña de 5 años lo que logró poner en palabras lo que tantos sienten, basta de abandono.