¿Cómo fue el colapso de la grada en Plottier? La Municipalidad y Bomberos ya investigan el incidente

Cinco adultos resultaron lesionados cuando cedió una grada en el Gimnasio Municipal. La estructura habría fallado por un problema tubular.

La Municipalidad de Plottier inició una investigación formal para determinar cómo colapsó una grada metálica este viernes por la noche en el Gimnasio Municipal , donde estaba por comenzar la muestra anual de la Escuela Municipal de Patín Artístico. El incidente dejó cinco personas heridas, cuatro trasladadas al hospital, y obligó a suspender el evento .

Testigos indicaron que la estructura cedió “de manera abrupta” , provocando la caída del público que ya se había ubicado en ese sector. Según relataron, el hecho ocurrió antes del inicio de la exhibición y no había menores en la pista.

El subcomisario Rubén Pinchulef , jefe de la Comisaría Séptima, confirmó a LMNeuquén que el llamado de emergencia se recibió alrededor de las 20:30 del viernes. “Se estaba realizando el cierre de la Escuela de Patín municipal. Había entre 200 y 300 personas, y justo comenzó a llover. La gente ingresó rápidamente para resguardarse y se acomodó en las gradas. Una de ellas colapsó y varias personas cayeron hacia el piso”, explicó.

gradas- colpaso- escuela de patín de Plottier-2 Gentileza Top Plottier

Según comentó el jefe policial, “pudimos registrar cinco personas lesionadas, todas mayores de edad, con golpes y torceduras. No hubo heridos de gravedad”. Cuatro de ellas fueron trasladadas al hospital local, mientras que otras habrían sido asistidas de manera particular.

Investigación

Pinchulef detalló que, tras el derrumbe, “se suspendió el evento, se evacuó la zona y se valló el área afectada”. También se convocó a personal de Bomberos y de la división Siniestros de la Policía de Neuquén para elaborar un informe técnico. En paralelo, funcionarios municipales dispusieron el cierre parcial del gimnasio hasta contar con un dictamen estructural que determine si hubo fallas previas o errores en el montaje.

El episodio generó un impacto emocional considerable entre las familias que esperaban el comienzo del espectáculo. Aunque no hubo escenas de pánico, el susto fue generalizado entre quienes acompañaban a las patinadoras en uno de los eventos más importantes del año deportivo y cultural en la ciudad.

grada

La investigación técnica preliminar aportó un dato clave: la grada caída había sido colocada ese mismo día, apenas horas antes del evento.

Pinchulef señaló que el personal de Bomberos detectó "una falla tubular en el material que se utilizó para la fabricación de la grada. El metal perdió su integridad mecánica y no soportó la carga".

Este diagnóstico, en palabras del subcomisario, explicaría por qué otras estructuras similares dentro del gimnasio no presentaron inconvenientes, mientras que la instalada más recientemente sí colapsó.

Desde la Municipalidad confirmaron que se realizará una evaluación completa de todas las gradas internas y otros sectores del edificio para descartar riesgos adicionales. La estructura caída permanece perimetrada y el gimnasio seguirá parcialmente restringido hasta que se garantice su seguridad.

grada policia En el evento había entre 200 y 300 personas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que ya solicitó el informe pericial a Bomberos. Además, se pedirá información a la empresa responsable de la fabricación y colocación de la estructura metálica, contratada por el municipio para esta exhibición. No se descarta que pueda derivar en acciones civiles si las lesiones o daños lo justifican.

El estado de salud

Mientras tanto, la directora del hospital de Plottier confirmó a este medio que los lesionados en el centro de salud fueron cuatro y “solo sufrieron golpes”. Además, detalló que todos fueron dados de alta tras la evaluación médica.