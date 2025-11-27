Tragedia en Plottier: murió un nene de 5 años tras el choque entre una moto y una bicicleta

El pequeño viajaba con su mamá en una motocicleta cuando impactaron contra una ciclista que giró para ingresar a un barrio cercano.

El accidenrte en el que murió el nene de 5 años ocurrió sobre Avenida del Trabajo al 2600.

Un nene de cinco años murió este jueves por la tarde luego de un fuerte choque entre una motocicleta y una bicicleta en la localidad de Plottier . Según confirmaron, el pequeño sufrió un traumatismo de cráneo grave y un paro cardiorrespiratorio.

El siniestro ocurrió minutos después de las 14:10 en Avenida del Trabajo, a la altura 2600 , en el ingreso al barrio 108 Viviendas , cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por la traza central de la ciudad.

De acuerdo con la información brindada por el comisario inspector Nicolás Corzo , coordinador operativo de la Dirección de Tránsito de Neuquén, los protagonistas fueron una motocicleta Skua 150 cc , conducida por una joven de 24 años que llevaba como acompañante a su hijo de 5 años, y una bicicleta manejada también por una mujer de 24 años.

Según detalló el comisario, tanto la motociclista como la ciclista circulaban de oeste a este por Avenida del Trabajo cuando, al llegar al acceso del barrio 108 Viviendas, la mujer que iba en la bicicleta realizó una maniobra hacia la izquierda para ingresar al sector. Fue en ese momento cuando se produjo el impacto.

muerte - nene- Plottier Google Maps

“La ciclista hace una maniobra para girar a la izquierda y ahí se produce el choque con la moto”, explicó Corzo a LM Neuquén. Tras el primer contacto, la motocicleta cayó sobre la cinta asfáltica, derrapó varios metros y terminó impactando contra el cordón de la vereda. La mujer que iba en la bicicleta, en tanto, golpeó contra un pequeño puente peatonal ubicado en el ingreso.

El desenlace fue aún más grave para la joven motociclista y su hijo, quienes terminaron cayendo al desagüe que corre paralelo a la avenida. “Es un canal que trae poca agua, pero tiene mucha maleza, ramas, piedras… te golpeás con todo lo que hay ahí”, describió el coordinador operativo.

Atención médica y fallecimiento del menor

A los pocos minutos del accidente, una ambulancia trasladó a la joven motociclista y a su hijo al hospital de Plottier, mientras que la ciclista llegó por sus propios medios al centro de salud, dado que presentaba lesiones menores.

Sin embargo, el cuadro del niño se agravó rápidamente. “Pasadas las 15:30 tomamos conocimiento, lamentablemente, del deceso del menor de 5 años”, confirmó Corzo. Los médicos informaron preliminarmente que la causa sería un traumatismo de cráneo grave, además de un paro cardiorrespiratorio, aunque el diagnóstico definitivo quedará sujeto a las pericias correspondientes.

HOSPITAL DE PLOTTIER- VÁLIDA.jpg

La mamá del nene, de 24 años, permanecía internada en observación. “No pudimos tener acceso todavía a ella. La fiscalía de delitos contra las personas impartió las directivas de rigor y está interviniendo en todas las actuaciones”, explicó el comisario inspector.

La ciclista involucrada, en tanto, resultó con golpes menores.

En relación con los elementos de seguridad, la Policía trabaja para determinar si la joven motociclista y su hijo circulaban con casco en el momento del impacto. “Los cascos fueron encontrados en el lugar, así que eso es materia de investigación”, señaló Corzo.

A ambos protagonistas se les realizó prueba de alcoholemia y los resultados fueron negativos, confirmó el comisario.