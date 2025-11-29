De su casa al hospital Heller donde fue reducido por policías y murió: qué muestran los videos

Qué le pasó a José Galeano , un vecino que terminó muerto en el sector de ambulancias del hospital Heller tras acudir para pedir atención por una crisis de nervios, continúa bajo investigación de la Fiscalía de Delitos contra las Personas. Además del testimonio de quienes presenciaron que fue reducido por policías , trascendieron impactantes videos de la violenta secuencia.

Galeano era paciente del Heller donde se atendía por la repetición de cuadros de ataques de pánico que le provocaban dificultades para respirar. Aun así, el constructor de 47 años mantenía una vida laboral y afectiva activa : vivía con su pareja y trabajaba en el rubro de la albañilería, realizando diversos trabajos como la instalación de servicio de agua.

De acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a LM Neuquén , el fiscal Andrés Azar realizó el apartamiento de la investigación de cuatro uniformados de la Comisaría 21 del barrio Melipal. De acuerdo a lo relevado, habrían sido parte de un "refuerzo de seguridad" que arribó porque Galeano exhibió un cuchillo. Sin embargo, la institución policial no amplió información a la prensa sobre cómo fue la intervención o qué medidas han tomado.

jose galeano hospital heller policias

El video de la crisis nerviosa

Uno de los puntos principales que busca determinar la investigación es el recorrido de la víctima desde el lunes 17 de noviembre por la noche y cómo se sucedieron los hechos hasta terminar en la muerte el 18 de noviembre. Un vecino del barrio Alto Godoy aportó un video que evidencia el estado de desesperación del hombre que salió de su casa en plena crisis.

La escena quedó registrada por la cámara de un portón a las 23:18. Galeano corre asustado con movimientos nerviosos y rápidos, sin alejarse de su pareja que lo sigue. Por momentos el hombre apura el paso y por momentos vuelve para cubrir con un brazo a su pareja, Débora Olguín, mientras mira en todas direcciones. El último momento donde lo captan, Galeano exclama "ahí están" y se aleja corriendo. Detrás de él, al grito de "José" Olguín comenzó a seguirlo.

Al minuto, la pareja volvió, frenó a colocarse las ojotas que llevaba en la mano, se metió en la casa y volvió a salir andando en bicicleta, aunque a las 23:24 vuelve a la casa sin Galeano.

El registro de video se corresponde con lo relatado por Olguín a R7, donde indicó que la noche del lunes estaban compartiendo una cena familiar en su casa ubicada en Pigüé y 1° de enero, cuando "empezó a dar señales de una crisis nerviosa y se fue".

A la mañana siguiente, la mujer consultó si José se había presentado a trabajar. Cuando supo que no, fue al hospital para averiguar y le informaron que su pareja había muerto.

Patrullero San Martín de los Andes

"Él alucinaba algo, parece que veía alguien que le quería hacer daño a él y a la mujer, entonces para protegerse agarró un cuchillo, lo que no sé es si él empezó a perseguir a esa cosa, o esa persona lo empezó a seguir, pero en los videos se ve que empieza a correr, a defenderse", indicó Wildo a LM Neuquén. Todavía no pudo acceder a la historia clínica de José en el hospital Heller, donde se venía atendiendo por las frecuentes crisis.

La irrupción en un bar

Continuando con el recorrido de José Galeano en la noche previa a su muerte, los familiares recibieron un video que lo registró ingresando a Resto Bar 44 ubicado en Godoy y Río Caleufú a las 23:32.

La cámara de seguridad captó a una clienta junto a una niña sentadas en unas banquetas frente a una mesa de la vereda cuando miran en dirección a la esquina e ingresan rápidamente al local, lo que hace presumir que posiblemente la presencia nerviosa de Galeano les generó miedo.

Acto seguido, Galeano apareció a toda velocidad y se metió a toda velocidad al bar, cerrando la puerta. Dos mozas chequearon con temor a que se trate de un ladrón, y solo 20 segundos después, Galeano se retiró por la misma puerta, con una corrida todavía más rápida. Los mozos fueron tras de él. El sitio está a solo cinco cuadras de su casa, y a solo dos cuadras del hospital Heller.

jose galeano hospital heller bar

La intervención de los policías en el hospital Heller en un video clave

De acuerdo con los testimonios de pacientes, una vez que Galeano ingresó en la guardia exhibió un arma blanca, aunque nadie resultó herido por él. Personal médico y pacientes llamaron a la seguridad. Este relato también fue informado a LM Neuquén por prensa del hospital, que indicó: "la policía lo reduce en la zona de ambulancias afuera de la guardia, lo dejó tirado". Luego, "es ingresado a la guardia muerto" y "cuando lo entraron lo intentaron reanimar pero no hubo forma".

Un video que circuló en redes sociales, registró el momento donde cuatro policías uniformados cargan a Galeano boca abajo suspendido en el aire. Lo llevan hasta afuera, donde se ve el sector de ambulancias y una camioneta policial.

Dos policías lo sujetaron del pelo y dos policías de las piernas, uno de los de atrás le pegó una patada mientras lo llevan en andas. Se observa a Galeano en estado de consciencia y nervios, tratando de soltarse. Según testigos todo el tiempo gritaba pidiendo ayuda. Otros seis policías siguen y rodean la maniobra, observando al hombre. Acto seguido, los cuatro policías que lo acarrean lo sujetan contra el piso, boca abajo, y uno de los policías le apoya una rodilla en el cuello y la espalda.

SFP Hospital Heller guardia Sebastian Fariña Petersen

Una mujer que estaba siendo atendida en el hospital —y que pidió preservar su identidad por temor a represalias— dio un relato estremecedor. Su testimonio coincidió con otros que hasta ahora no se animaron a hablar públicamente y con este video.

La mujer, que también se comunicó con R7, contó que Galeano ingresó pidiendo ayuda y su medicación. Que estaba exaltado, pero no intentó agredir a nadie con el cuchillo. Según su versión, fueron civiles y policías quienes lo redujeron rápidamente.

“Cuando ya estaba en el piso, él repetía que no podía respirar. Tenía la rodilla de un policía en la espalda”, afirmó. La parte más grave del relato fue cuando describió el momento en que —aseguró— un efectivo le dio una patada en la cabeza, tras lo cual Galeano se desplomó: “Ahí no habló más. Quedó plomado en la entrada de ambulancias”.

La testigo dijo que la situación ya estaba controlada cuando ocurrió ese golpe. Luego vio cómo el cuerpo permaneció en el suelo hasta que lo subieron a una camilla. En el shock room, los médicos realizaron maniobras de RCP durante una hora, incluso con desfibrilador. No lograron reanimarlo. “Escucharlo pedir ayuda y después verlo muerto fue desgarrador”, relató.

De su casa al Hospital Heller qué muestran los videos

Por su parte, Olguín, aun en shock y sin información oficial clara, sostuvo: “yo pongo las manos en el fuego por él. No era violento, le daban ataques de pánico". En este sentido, explicó que fue a Fiscalía buscando respuestas sobre qué pasó, pero volvió con las manos vacías. "Le dije al fiscal que mire las cámaras, que vea cuando llegaron los refuerzos, a él lo mataron", dijo y se refirió a la necesidad de recabar más testimonios de las personas presentes en ese momento: "yo no soy quién para culpar a nadie, hay doctores, hay cámaras y testigos que salgan y hablen".

Qué se sabe de la autopsia

Este viernes por la mañana un coche fúnebre con el cuerpo de Galeano partió a Buenos Aires para trasladarlo a Paraguay, su país de origen. "Vamos a hacer el velorio en Paraguay y una digna sepultura", afirmó Wildo quien explicó que la única documentación que hace referencia al causal de muerte que consiguió para realizar los trámites de repatriación fue en Comisaría 18. El acta de defunción de Galeano data del 18 de noviembre con el diagnóstico trauma cerrado de tórax grave.

En tanto, recordó cuando reconoció a su hermano en la morgue observó signos de violencia: "yo vi el cuerpo de mi hermano, tenía raspaduras en la cara, golpes en el pecho, en las costillas de los dos lados, fractura o trauma grave en la axila".

En tanto, relacionó las lesiones con base en la teoría de que fueron originadas durante el procedimiento policial, como por ejemplo, las raspaduras faciales son producto de haber sido "arrastrado en el piso", y las fracturas, "decuando lo agarraron los policías".

hospital heller jose galeano muerte policias

Por su parte, el MPF no comunicó el resultado preliminar de la autopsia, enmarcada en la compleja y sensible investigación sobre la responsabilidad estatal en la muerte del constructor. En tanto, se descartó la realización de los estudios forenses en Buenos Aires bajo protocolo de Minessota, mientras Wildo indicó que el fiscal del caso le aseguró que todavía faltaban estudios de laboratorio para completar el resultado final que será comunicado oportunamente.