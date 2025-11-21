Muerte en las puertas del hospital Heller: una autopsia clave mediante el Protocolo de Minnesota

El estudio forense podría repetirse mediante el protocolo elaborado para investigar muertes con participación o responsabilidad del Estado.

La muerte de José Galeano en la puerta del hospital Heller continúa bajo una investigación minuciosa por parte de la Fiscalía de Delitos contra las Personas. Las circunstancias en las que falleció, en medio de la intervención policial durante la madrugada del martes, dejaron múltiples dudas sobre el uso de la fuerza y la actuación de los policías .

Por esas razones, según trascendió el fiscal del caso, Andrés Azar, ordenó aplicar estándares del Protocolo de Minnesota , un mecanismo internacional para investigar muertes potencialmente causadas por el accionar estatal. Previo a esto, apartó a cuatro policías de la investigación , quienes participaron en el operativo.

La decisión no es menor: indica que la investigación se realiza bajo criterios estrictos que buscan garantizar imparcialidad, transparencia y protección de la evidencia . Una de las claves es el estudio forense: qué puede "decir" el cuerpo de la víctima sobre un presunto abuso policial. Según cómo avancen esos resultados y las pericias complementarias, la calificación legal del caso puede modificarse , en tanto la pesquisa debe contemplar todas las hipótesis posibles.

Ciudad Judicial de Neuquén

¿Qué es el Protocolo de Minnesota?

El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas es un estándar internacional elaborado por la ONU para investigar muertes en las que podría haber participación o responsabilidad del Estado.

Según el documento, su objetivo es asegurar investigaciones eficaces, prontas y exhaustivas, preservando la integridad de la escena y evitando cualquier posibilidad de encubrimiento o manipulación.

Su nombre surgió porque en 1983, un equipo de especialistas en investigación de muertes bajo custodia se reunió en Minnesota para desarrollar un estándar internacional que sirviera para investigar ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. Ese borrador dio lugar al primer documento oficial de la ONU conocido como “Minnesota Protocol”.

Entre los principios clave del Protocolo, destacan: independencia de quienes investigan, imparcialidad y transparencia, preservación rigurosa de la escena, las pruebas y la cadena de custodia, participación e información a los familiares, que deben tener acceso a la investigación y al proceso, protección de testigos, documentación detallada de lesiones, maniobras policiales y uso de fuerza. En especial, el protocolo implica la realización de una autopsia completa realizada por personal capacitado, bajo estándares de derechos humanos.

forense crimen

En este sentido, la "Guía para el uso de Protocolos de Estambul y Minnesota" fue desarrollada por el Ministerio Público de la Defensa de la Nacion. Por eso, todos los agentes que participen en el proceso investigativo de un caso, especialmente de desapariciones forzadas o de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias deben aplicar el protocolo.

En el caso de la muerte fuera del hospital Heller, según anticipó el hermano de la víctima, Wildo Galeano, a Noticias 7, la autopsia se realizaría nuevamente mediante el protocolo de Minnesota. Para esto, se realizaría el traslado en una ambulancia a Buenos Aires, aunque no está confirmada la fecha.

Por qué se aplica en el caso Galeano

José Galeano, de 47 años, murió en el hospital Heller en el marco de un procedimiento policial. Su familia denunció signos visibles de violencia física en su cuerpo: raspaduras en la cara, golpes en las costillas y una fractura en la zona de la axila, lesiones que su hermano atribuye al accionar de los agentes.

De acuerdo a lo informado por Azar al familiar de la víctima, Galeano llegó al hospital en medio de una crisis nerviosa. Según información preliminar, habría mostrado un arma blanca y personal de seguridad llamó a la Policía. Testigos indicaron que intervinieron policías uniformados y un agente de civil. La muerte ocurrió durante o inmediatamente después de la reducción policial.

Policia de Neuquén.jpg

Todo esto configura una situación que, de acuerdo al Protocolo de Minnesota, debería investigarse como una muerte potencialmente ilícita. En este sentido, el hermano de la víctima aseguró que el representante del MPF le confirmó que los efectivos bajo sospecha pertenecen a la Comisaría 21.

Las medidas ordenadas por el fiscal

En línea con los resultados preliminares de la investigación, el fiscal Azar dispuso apartamiento de los policías involucrados que pasaron a ser sospechosos. De esta manera, indicaron que fueron reemplazados por personal de otra área para evitar interferencias.

En tanto, también se realiza el relevamiento de cámaras para identificar y analizar imágenes desde que Galeano salió de su casa en calle Casimiro Gómez hasta su llegada al Heller y el momento exacto del operativo.

Entrevistas a testigos y personal médico, que fueron citados guardias de seguridad, enfermeras, médicas y todos quienes estuvieron presentes durante la intervención.

SFP Hospital Heller (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

“No confío en la Policía”

Wildo Galeano, hermano de la víctima, expresó públicamente su desconfianza y señaló que vio lesiones que considera incompatibles con una simple caída o resistencia física: "no tengo mucha fe, no confío en la policía".

Sin embargo, dijo que todavía no está definida la causa de la muerte, aunque Azar le adelantó los resultados de la investigación en curso: "según el fiscal fue un policía de civil y policías uniformados, porque estaba policía de civil en el hospital que ellos vieron lo que pasó y actuaron los otros policías que después vinieron con más refuerzos y ellos fueron los que lo agarraron".

A su vez, comentó que el hijo de su hermano está preocupado por el momento de la recuperación del cuerpo frente a la posibilidad de una segunda autopsia que aun no tiene fecha definida.