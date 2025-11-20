Muerte en las puertas del hospital Heller: quién era el hombre que falleció durante un operativo y qué pasó con los policías

El hombre ingresó a los gritos al hospital Heller y fue reducido por la policía / Foto Archivo

Este jueves se dieron a conocer avances en la investigación de la Fiscalía de Delitos contra las Personas por el confuso y violento episodio en el hospital Heller donde un hombre murió durante un operativo policial realizado el martes por la madrugada. También se conoció la identidad y las particularidades de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF) el hombre fue identificado como José Galeano, de 47 años . En tanto, informaron a LM Neuquén que todavía no fueron notificados del causal de muerte.

El mismo podría ser determinado bajo el protocolo de Minnesota , un mecanismo internacional para investigar muertes potencialmente causadas por el accionar estatal , en este caso Policías de la provincia de Neuquén.

Entre las diligencias realizadas por orden del fiscal del caso, Andrés Azar, indicaron que se realizan entrevistas a testigos y relevamiento de cámaras. En tanto, Azar citó a los familiares para conversar sobre el estado de la causa y las acciones en curso.

SFP Hospital Heller (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Apartaron a los policías que redujeron a Galeano en el hospital Heller

El MPF también confirmó que este jueves se apartó a personal policial involucrado de la investigación como principales sospechosos y se derivó a "personal policial de otra área" para que investigue.

En tanto, Wildo Galeano, el hermano del hombre que falleció en la puerta del hospital del oeste neuquino, explicó al móvil de Radio 7 en Ciudad Judicial que ese lunes recuerda haberlo visto bien de salud. En tanto, la pareja de la víctima relató que se habían juntado a comer empanadas de mandioca, plato típico de Paraguay de donde son oriundos, disfrutaban la reunión cuando en determinado momento empezó a ver señales de una crisis nerviosa en el hombre.

En este sentido, consciente de su problema de salud, Galeano habría salido a pie desde su casa en calle Casimiro Gómez hasta el hospital Heller. Lo que no está claro todavía es qué pasó en el trayecto y al arribar al edificio de calle Godoy. De acuerdo a los testimonios de seguridad, habría exhibido un arma blanca, por lo cual convocaron a la Policía.

SFP Hospital Heller guardia Sebastian Fariña Petersen

La autopsia se repetiría en Buenos Aires

Wildo contó que reconoció a su hermano en la morgue y observó signos de violencia: "yo vi el cuerpo de mi hermano, tenía raspaduras en la cara, golpes en el pecho, en las costillas de los dos lados, fractura o trauma grave en la axila".

En tanto, relacionó las lesiones con base en la teoría de que fueron originadas durante el procedimiento policial, como por ejemplo, las raspaduras faciales son producto de haber sido "arrastrado en el piso", y las fracturas, "de cuando lo agarraron los policías".

Sin embargo, dijo que todavía no está definida la causa de la muerte, aunque Azar le adelantó los resultados de la investigación en curso: "según el fiscal fue un policía de civil y policías uniformados, porque estaba policía de civil en el hospital que ellos vieron lo que pasó y actuaron los otros policías que después vinieron con más refuerzos y ellos fueron los que lo agarraron".

hospital heller muerto policia Gentileza

En este sentido, si bien en un primer momento, había trascendido que los policías investigados son de la Comisaría 18, el hermano de la víctima aseguró que el representante del MPF le confirmó que los efectivos bajo sospecha pertenecen a la Comisaría 21.

Al ser consultado por cómo seguirá el caso, Wildo manifestó: "no tengo mucha fe, no confío en la policía". A su vez, comentó que el hijo de su hermano está preocupado por el momento de la recuperación del cuerpo: "el médico forense me dijo que lo van a llevar a Buenos Aires para hacerle una mejor autopsia allá". De acuerdo a lo que le informaron por el momento, el traslado se haría en una ambulancia, pero aún no está definida la fecha.