Forcejeó con la Policía en la puerta del hospital Heller y murió: qué se sabe

El hecho ocurrió este martes por la madrugada. Se realizará una autopsia para determinar su identidad y la causa de muerte.

Alrededor de las cinco de la madrugada de este martes, un hombre ingresó muerto a la guardia del Hospital Heller , en el oeste neuquino. Las circunstancias de su deceso están bajo investigación de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, tras un confuso y violento episodio en el sector de ambulancias donde intervino la Policía .

Desde el hospital informaron a LM Neuquén que el hecho ocurrió luego de una intervención policial que logró reducir al hombre de unos 40 años en el sector de ambulancias donde habría quedado tirado, ya sin vida. Luego, fue ingresado a la guardia donde no hubo forma de reanimarlo.

Según trascendió, sería paciente de salud mental , y estaba en gran estado de excitación, portando un arma blanca al momento de forcejear e intentar escapar de los efectivos policiales que buscaban esposarlo.

SFP Hospital Heller guardia Sebastian Fariña Petersen

Por su parte, consultada por LM Neuquén, la Policía indicó que no ampliará información sobre el suceso y el operativo realizado, aunque trascendió que intervino personal de la Comisaría 18.

El cuerpo fue trasladado por la unidad de traslado de Servicio Forense a la morgue para la realización de la autopsia que determine la causal de muerte y su identidad a pedido del fiscal del caso, Andrés Azar.

En tanto, hasta las 7:30 una cinta de peligro rodeó el hospital Heller por calle Godoy mientras trabajaban los peritos y personal de Policía Científica para recabar huellas y reconstruir los últimos momentos de vida. Así mismo tomaron declaración a las médicas y enfermeras que estaban de guardia y le intentaron reanimar en el shock room.