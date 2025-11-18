El ente recaudador estableció determinadas normas que se deben cumplir a la hora de comprar en tiendas online del exterior.

Cuánto podés gastar en Shein sin declarar ante ARCA: fijó el monto para cada compra al exterior

Para aquellos argentinos que buscan variedad y buenos precios , las tiendas digitales internacionales se convirtieron en aliadas clave. Una de las preferidas por los usuarios locales es Shein , la plataforma comercial china que permite comprar ropa a muy bajo costo . Pero más allá de las últimas flexibilizaciones, existen restricciones para operar en ella.

A fines de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) actualizó las normas para el comercio exterior personal y fijó ciertos límites . En el presente, no existe un montón mínimo o máximo de operación que tenga que informarse al ente recaudador, pero sí se establecieron ciertas reglas a cumplir para que la compra llegue a destino.

A la hora de llenar el carrito virtual en tiendas como Shein, Temu, AliExpress y Amazon, entre otras, los usuarios deben tener en cuenta factores como la cantidad de unidades por paquete, el peso, la restricción de uso comercial y el valor para calcular impuestos, en caso de ser necesario.

shein (1) Shein es una de las plataformas más usadas por quienes buscan ropa a precios económicos.

Cúales son los límites para comprar en Shein y otras tiendas virtuales

La ARCA fijó en 3.000 dólares el monto para cada compra al exterior que ingrese al país mediante correo privado o courier. Esto incluye el costo de la compra, el flete y el seguro. Además, dispuso que los primeros 400 dólares de cada envío sean libres de impuestos. Si la compra está por debajo de los 400 dólares, sólo se abonará el IVA.

Por otra parte, se estableció un máximo de cinco compras por año calendario, sumando todas las plataformas. Si se supera esta cantidad, los envíos quedarán retenidos y no se entregarán, necesitando contratar a un despachante de Aduana para liberarlo. Algunos usuarios intentan usar nombres de familiares o amigos, pero el sistema puede detectar envíos repetidos a una misma dirección o pagos desde la misma tarjeta.

Otra de las restricciones que es que las compras no tengan un fin comercial y sean para uso personal. Por ello, cada paquete no puede incluir tres o más artículos iguales. Por último, el envío no puede superar los 50 kilos.

shein (1) ARCA establece un máximo de cinco compras por año, incluyendo todas las plataformas.

Todos las restricciones, según el tipo de envío

Cuando se realiza una compra en una tienda online del exterior, el paquete puede ingresar al país por dos vías distintas: a través de correos privados o courier (FedEx, DHL, UPS), que suelen ser muy rápidos pero bastante costosos, o mediante el correo estatal (Correo Argentino), una opción mucho más económica pero con una extensa demora. Cada mecanismo tiene su régimen con sus propias reglas y requisitos.

Para envíos que ingresen al país por Courier (correo privado):

Se necesita tener CUIT.

Cada envío no puede superar los 3.000 dólares, incluyendo el o los productos comprados, el flete y el seguro.

Se pagarán impuestos a partir de los 400 dólares de valor de cada envío. Si la compra está por debajo de este límite, sólo se abonará el IVA.

En todos los casos se tendrá que pagar una tasa de Correo.

No se podrá superar los 50 kg por paquete.

Cada persona está habilitada a realizar hasta cinco compras por año calendario.

Cada envío deberá estar conformado por hasta 3 unidades de la misma especie.

El o los productos comprados no podrán tener fin comercial.

compras-online.jpg Las compras al exterior tienen límite de valor, de pesos y de cantidad de unidades iguales,

Para envíos que ingresen al país por Correo Argentino:

Se necesita CUIT y DNI.

Hasta 3.000 dólares por paquete, incluyendo costo de la mercadería, seguro y flete.

Los primeros 50 dólares son libres de impuestos. Si el valor del envío supera los 50 dólares, se pagará el 50% sobre el excedente de ese valor.

No existe un límite a compras por año, pero sólo los primeros 12 tendrán la franquicia de 50 dólares libres de impuestos. Cuando se superen los 12 envíos en un año calendario, se pagará el 50% en impuestos.

Límite de 20 kilos por paquete.

Deberá ser para uso personal, y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad comercial. Esto será evaluado por el servicio aduanero, que puede cambiar el valor declarado de la mercadería, de acuerdo a lo que observen en la verificación.

Qué se debe hacer para recibir un envío internacional en el domicilio

La recepción del paquete varía sustancialmente dependiendo del tipo de envío se haya elegido. En el caso del servicio de courier, el propio correo privado se encarga de liberarlo de la Aduana y llevarlo a domicilio. Sin embargo, una vez recibido, el usuario deberá notificarlo a la ARCA.

Para ello, hay que ingresar al sitio web del organismo con CUIT y clave fiscal e ir al apartado "Envíos Postales Internacionales" para notificar la llegada de la mercadería. Hay hasta 30 días de corrido para hacerlo. Si no se realiza, ARCA no permitirá recibir nuevos envíos hasta tanto se subsane o justifique esta situación.