El ente recaudador estableció los parámetros para las operaciones en los sitios de e-commerce. Qué hay que hacer para evitar demoras en la excepción del pedido.

ARCA puso un monto límite a las compras en SHEIN para que no quede retenido: lo máximo que podés gastar

Frente ala tendencia cada vez más marcada de hacer comprar en el exterior a través de plataformas online, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) estableció nuevos limites para las operaciones en sitios como Shein . El objetivo es agilizar la distribución de los paquetes que llegan desde el extranjero y evitar trámites y demoras o que queden retenidos en la Aduana.

La entidad informó que si la compra se hace desde el país, no se podrá superar el tope establecido . En caso contrario, podrían surgir complicaciones para la llegada del pedido a manos de la persona que lo solicitó.

En este contexto, el ente recaudador dejó en claro que los envíos deben cumplir con condiciones específicas para que su despacho sea automático, y si bien estas páginas web de e-commerce informan a los consumidores sobre el estado de sus pedidos, la validación final tiene que darla el sistema de ARCA .

Cuál es el límite máximo de compras en SHEIN que dispuso ARCA

La Agencia de Recaudación estableció un límite de USD 3.000 para las compras a través de plataformas extranjeras. Los envíos, que no pueden superar ese parámetro, además tiene que cumplir las siguientes condiciones:

Peso máximo de 50 kilogramos por envío.

Hasta tres unidades del mismo producto por paquete.

Uso exclusivo para consumo personal, es decir, las comprar no pueden tener fines comerciales.

Estos límites rigen para todas las transacciones que se hagan en plataformas como SHEIN y Temu. Pese a que estas empresas disponen de envíos gratuitos cuando se supera el monto mínimo de compra, los clientes tienen que comprobar que el pedido realizado cumpla con las normativas aduaneras.

En el caso de que que se excedan los topes definidos por ARCA, el paquete puede quedar retenido. Llegada esa instancia, la persona afectada deberá iniciar los trámites correspondientes para liberarlo y que llegue a sus manos el pedido.

shein y temu

Qué hacer si la compra en Shein queda retenida en la Aduana

Cada persona que compra en plataformas extranjeras como Shein debe confirmar la llegada y recepción de su pedido a través del sitio web de ARCA.

El procedimiento para informar que el envío llegó a destino demanda el ingreso con CUIT y Clave Fiscal a la sección "Envíos Postales Internacionales". Una vez allí, el usuario debe declarar que recibió los productos que adquirió dentro de un plazo de 30 días corridos posteriores a la entrega.

Si bien Correo Argentino se encarga de la distribución de los paquetes, la responsabilidad de validar la recepción en el sistema de ARCA es del comprador.

Que sucede si no se informa a ARCA la llegada del pedido de Shein

El incumplimiento del aviso a ARCA dentro del plazo establecido sobre la llegada del pedido hecho a través de la plataforma de compra bloquea nuevos envíos hasta que el usuario regularice su situación.

En esa línea, desde el organismo recaudador destacan que se trata de un trámite obligatorio para todos los paquetes internacionales, sin excepción, y garantiza que las compras futuras no tengan algún tipo de complicación en Aduana.

Cómo rastrear un pedido de Shein y Temu desde Argentina

Una vez adentro de la web de Shein, es necesario acceder a la sección "Mis pedidos". Allí, el sistema mostrará la información preliminar de todas las solicitudes hechas en la aplicación; los que se hicieron antes , los que están en camino y los que todavía están en proceso.

Dentro de esta categoría hay que hacer clic sobre la opción "Pedidos enviados". Allí se diferencian los que están confirmados y en proceso de envío de los que ya fueron entregados o cancelados. Desde ese apartado, hay que posicionarse sobre el botón "Seguir" para acceder a toda la información del paquete que se pretende monitorear.