ARCA anunció que agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación con retenciones del 0%

La medida estaba prevista hasta alcanzar el tope o hasta el 31 de octubre. El campo deberá volver a tributar el impuesto a partir de ahora.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Secretaría de Agricultura confirmaron que se agotó el cupo de USD 7.000 millones habilitado para exportaciones con retenciones del 0%, dispuesto por el decreto 682/2025. La medida, que buscó generar mayor flujo de divisas en un contexto de tensión cambiaria, estaba prevista hasta alcanzar el tope o hasta el 31 de octubre, lo que ocurriera primero.

De esta manera, desde esta semana las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) deberán volver a tributar los derechos de exportación vigentes para cada commodity.

Según los registros oficiales, las DJVE que ingresaron al régimen se distribuyeron de la siguiente forma: 4,72 millones de toneladas en subproductos de soja, 2,69 millones en soja en grano, 905 mil toneladas en aceite de soja, 1,77 millones en trigo pan, 178 mil en aceite de girasol, 952 mil en maíz, 195 mil en cebada forrajera, 21.300 en sorgo, 17.500 en subproductos de girasol y 512 en harina de trigo.

El esquema fue diseñado por el Ministerio de Economía para acelerar el ingreso de divisas en medio de la presión sobre el dólar y la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central. En apenas tres semanas, el cupo quedó cubierto por las operaciones declaradas por los exportadores.

Con el retorno de las retenciones y la reciente baja del dólar tras los anuncios en Estados Unidos, el Gobierno probablemente no prorrogue el mecanismo.