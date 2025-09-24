Alerta por estafas: se hacen pasar por personal del ANSES para obtener datos personales

La ANSES pidió a la población no dejarse engañar y no brindar información privada para evitar ser víctima de una estafa.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina ( ANSES ) , alertaron a la comunidad luego de detectar reiterados intentos de estafa . Recordaron que desde el organismo no solicitan datos personales de ningún tipo por fuera de los canales oficiales.

La ANSES , el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano , recordó a la ciudadanía que no está llevando a cabo ningún tipo de operativo, censo o relevamiento de datos en domicilios particulares o en la vía pública en la ciudad.

La advertencia fue emitida luego de que se registraran recientes intentos de estafa. Haciéndose pasar por personal perteneciente al ente Nacional, los delincuentes, carentes de escrúpulos, buscan aprovecharse de la gente y obtener información sensible.

¿Cómo identificar una estafa?

Ante los nuevos casos, el organismo compartió información importante para tener en cuenta y evitar ser victima de los estafadores:

ANSES nunca solicita datos personales, bancarios ni claves de ningún tipo por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni en la calle.

de ningún tipo por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni en la calle. Todo trámite o consulta que involucre información sensible se realiza únicamente de forma presencial en las oficinas del organismo, a través del sitio web oficial (www.anses.gob.ar) o por la aplicación mi ANSES.

El personal de ANSES no realiza visitas al domicilio para pedir información.

ANSES no pide datos personales ni claves bancarias.



¡Atención!

ANSES no pide datos personales ni claves bancarias.

Si se presentan en tu domicilio o llaman desde un número desconocido diciendo ser de ANSES y te piden esos datos, no respondas ni abras enlaces. Puede ser un engaño.

¿Cómo actuar ante una situación de este tipo?

Desde el organismo, advirtieron que en caso de ser contactado o recibir visita domiciliaria de una persona que asegura ser de la ANSES, solicitando cualquier tipo de dato o incluso dinero, no se debe brindar ninguna información.

Además, recomiendan comunicarse de forma inmediata con las autoridades policiales. "La seguridad de la información de los ciudadanos es la prioridad. Por eso, se insta a la comunidad a estar alerta y a denunciar cualquier actividad sospechosa", aseguraron.

Para obtener más información al respecto, se puede contactar con ANSES a través de sus canales oficiales disponibles (página web y la aplicación "Mi ANSES").

Cuánto cobrarán los jubilados en octubre

A través del Decreto 274/2024, el Gobierno nacional estableció que los incrementos mensuales estarán sujetos al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de agosto fue de 1,9%.

De esta forma, aplicando el incremento del 1,9% los haberes de octubre 2025 quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $396.304,88 ($326.304,88 + bono de $ 70.000)

$396.304,88 ($326.304,88 + bono de $ 70.000) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96 ($261.016,96 + bono de $ 70.000)

(PUAM): $331.016,96 ($261.016,96 + bono de $ 70.000) PNC por invalidez o vejez: $298.386,45 ($228.386,45 + bono de $70.000)

Se oficializó la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares.

Los jubilados que cobren más de la mínima pero menos de $396.304,88, recibirán un proporcional del bono extraordinario hasta llegar a esa cifra. Quienes superen los $396.304,88, no tendrán ninguna suma extra. Por su parte, quienes cobren el haber máximo, llegarán a los $2.196.110,25.

Calendario de pago octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 18 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 25 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)