El millonario robo a una petrolera que financió la creación de duchas para personas en situación de calle

El "Ducha Móvil" de la Parroquia de Alta Barda se pudo concretar tras un acuerdo judicial. La compañía sufrió pérdidas de 1.5 millones de dólares.

El ducha móvil fue financiado por un monto que se recaudó durante al probation de un caso de robo.

La parroquia María Madre de la Iglesia puso en funcionamiento el "Ducha Móvil", un antiguo camión equipado con duchas que recorrerá la ciudad de Neuquén, ofreciendo la posibilidad de bañarse a las personas en situación de calle. El dinero para adaptarlo a su nueva función salió de una probation impuesta por un importante robo de hidrocarburos a una empresa petrolera.

En una entrevista con LMNeuquén este martes, el padre Diego Canale contó que el financiamiento para reacondicionar el camión salió de la probation de un caso que hizo eco en toda la región: un robo hormiga que significó pérdidas de 1.5 millones de dólares para una conocida firma.

Los responsables fueron los choferes Eduardo Daniel Jure y Fernando Sebastián Obreque, que colaboraron con el operador Luciano Omar Manuel para sustraer un total de 3857,5 m³ de petróleo crudo.

Añelo (57).JPG El robo fue cometido por dos choferes y un operador de planta. Foto: archivo Claudio Espinoza

Cómo fue el polémico robo

Los choferes cargaban los barriles normalmente en los yacimientos Tratayen, Loma Jarillosa y Puesto Silva. De ahí se transportaban por aproximadamente una hora y media hacia la planta ubicada en el Parque Industrial de Neuquén.

En la planta, cualquiera de los dos (al que le haya tocado el viaje) era recibido por Manuel. Hacían toda una puesta en escena donde se conectaba la manguera del camión a la isla y se fingía la descarga. Durante 45 o 50 minutos, ambos charlaban a la espera que se vaciara la cisterna, cosa que obviamente no ocurría.

Después de esto, Manuel rellenaba con información falsa las planillas del laboratorio, indicando el volumen inicial y final de petróleo, lo cual era falso porque esa descarga en realidad no se producía, según se declaró en la audiencia donde se determinó la probation.

Luego, firmaba el remito, se quedaba con una copia y esto permitía que el chofer, ya sea Jure u Obreque, pueda retirarse de la planta, con el camión lleno de crudo.

El periodo que se investigó fue del 1 de julio del 2021 al 13 de septiembre del 2022. Los tres imputados se pusieron de acuerdo para sustraer el hidrocarburo durante ese periodo en un total de 124 viajes. La causa se caratuló como hurto en calidad de coautores. El perjuicio que la empresa registró fue de USD 1.539.698.

robo pluspetrol El allanamiento en el marco de la causa fue en una chacra. El petróleo no fue recuperado. Foto: archivo

En septiembre de 2022, descubrieron en la planta la irregularidad y comenzaron a ajustar controles que terminaron con la denuncia en fiscalía que dio inicio a la investigación criminal.

En diciembre de ese año se concretaron los allanamientos y la desarticulación de la organización. En paralelo, la fiscalía debió analizar una gran cantidad de registros y documentos, además de entrevistar a especialistas en la materia y peritos. Todo ese recorrido permitió llegar a la formulación de cargos.

El 22 de abril de 2025 se dictó la suspensión del juicio a prueba (o probation) donde se puso a los tres imputados bajo un estricto régimen de reglas con las siguientes pautas: no pueden mudarse, (o deben avisar a las autoridades si lo hacen); deben presentarse de forma cuatrimestral ante la Dirección de Población Judicializada y firmar un acta; no pueden hacer abuso de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes; y tendrán que cumplimentar un total de 192 horas en concepto de tareas comunitarias a favor de alguna institución de bien público.

Según informaron desde fiscalía a este medio, el petróleo sustraído nunca se recuperó.

La Justicia ordenó que se financie el proyecto del "Ducha Móvil" por pedido de la empresa denunciante

Según contó el padre Canale este martes, en diálogo con LMNeuquén, desde la empresa se comunicaron con él mientras se negociaba el acuerdo mediante el que se resolvió el caso. Le consultaron si había algún proyecto para el que se podía dedicar los fondos de la probation.

Canale les contó sobre el proyecto del "Ducha Móvil" y, de esa manera, se fijó que el monto se transfiera directamente a la cuenta de la iglesia.

Luego de la audiencia, el 22 de abril, los imputados tuvieron 30 días para transferir el monto a la parroquia de Alta Barda. Estos se utilizaron en su totalidad para el reacondicionamiento del antiguo Deutz Agrale Dynamic modelo '88.