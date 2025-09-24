Rolando Figueroa inauguró un centro de salud en El Chocón y asfalto en Senillosa

En el barrio Llequén de Villa El Chocón funciona desde ayer un centro de salud, mientras en Senillosa el gobernador inauguró nuevas cuadras asfaltadas.

El gobernador Rolando Figueroa inauguró hoy un centro de salud que funcionará en el barrio Llequén de Villa El Chocón y entregó dos ambulancias cero kilómetro: una para el hospital local y otra para el de Cutral Co-Plaza Huincul . Con esta nueva infraestructura, se llega a un barrio muy poblado de la localidad, generando mayor accesibilidad para la población y brindando una mayor oferta de atención.

El centro cuenta con cuatro consultorios (uno odontológico, otro de salud mental y dos para médicos generales, obstetras y nutricionistas); un gabinete para enfermería , vacunatorio y farmacia . Se trata de un edificio sustentable de 561 metros cuadrados , que demandó desembolsos por 1.353 millones de pesos y otros 57 millones de pesos se invirtieron en el equipamiento .

“Es un acontecimiento muy importante para la localidad y para nosotros también, porque está en marcha nuestro Plan Provincial de Salud”, aseguró el gobernador tras el acto inaugural. Destacó “la posibilidad de haber inaugurado esta semana el centro en el barrio Don Bosco de la capital, continuar ayer con el centro en Picún Leufú, ahora con El Chocón, el viernes con el hospital de Mariano Moreno y la semana que viene vamos a estar en Rincón de los Sauces y Buta Ranquil”.

Centro de salud en el Chocón

“Vamos a seguir llevando adelante la infraestructura que es necesaria para mejorar la atención de la salud, con un diseño y un programa estratégico”, señaló Figueroa y remarcó también la importancia de la entrega de nuevas ambulancias para “reforzar los traslados”.

“Nos da mucha alegría saber desde dónde venimos y qué hemos logrado”, manifestó el mandatario y explicó que su gestión se inició con un sistema público de salud “sin medicamentos, sin las herramientas para que nuestro personal pueda cumplir los objetivos y sin ambulancias como necesita cada una de las poblaciones”.

“Estamos poniendo en marcha esto que tanto ha necesitado la provincia. Es tan valorada la presencia del Estado, de un Estado eficiente que eliminó todos los gastos innecesarios que se tenían para poder volcar en estas cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de la provincia”, concluyó el gobernador.

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro destacó que “es el primer centro de salud de la localidad”. Dijo que se trata de “una obra que explica un poco hacia dónde vamos como sistema de salud”. “Esto nos permite que muchos de ustedes no tengan que ir a Neuquén para atenderse, que puedan tener resuelto acá lo que antes resolvían en Neuquén”, explicó.

Ambulancia cero kilómetro

“Hoy estamos poniendo una ambulancia cero kilómetro de alta complejidad en El Chocón para que ustedes -en el caso de que necesiten derivación- lo puedan resolver”, sostuvo y recordó que “hace poco más de un año no teníamos insumos, no teníamos equipamiento de ningún tipo, no teníamos automotores y no teníamos recursos. Realmente estábamos en un escenario muy difícil”.

“Venimos proponiendo un sistema de salud que esté más cerca de la gente”, aseguró Regueiro y expresó: “Mientras de otros lados se plantea desfinanciar la salud, nosotros estamos planteando hacer un hospital de niños; mientras de otros lados plantean desfinanciar lo que tiene que ver con medicamentos oncológicos, nosotros aumentamos la cobertura; mientras muchos sacan la cobertura de medicamentos a pacientes que tienen obras sociales nacionales como PAMI, Instituto (de Seguridad Social del Neuquén) sigue dando respuestas, avanzando y cubriendo”.

figueroa centro salud 2

Finalmente, el intendente de Villa El Chocón, Pablo Di Fonzo calificó a la obra como “histórica para nuestra localidad”. “Tenemos el mayor asentamiento de gente acá en el barrio Llequén, y hoy van a estar cubiertos por la salud gracias a un gobierno provincial que decidió apoyar la obra pública”.

"No es la primera obra"

“No es la primera obra, ya hicimos una de pavimentación y repavimentación que ayuda a nuestros ciudadanos y turistas”, expresó el intendente y agradeció al gobernador y su equipo de trabajo del gabinete provincial.

También participaron de la inauguración y entrega de ambulancias, la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi; los intendentes de Plaza Huincul, Claudio Larraza y de Vista Alegre, José Assad; el delegado de la Región Confluencia, Jorge Jamut; la subsecretaria de Servicios de Salud, Guadalupe Montero; la subsecretaria de Administración Sanitaria, Iris Martín; el jefe de la región sanitaria Limay, Daniel Conti; y la directora del hospital de Villa El Chocón, Laura Pereyra; entre otros.

Los centros de salud son un eslabón fundamental entre la comunidad y el sistema de salud. Refuerzan el primer nivel de atención y cuidado, mejorando la accesibilidad a la salud de la población local. Por otro lado, favorecen el desarrollo turístico al ampliar la oferta de servicios a las personas que visitan la región.

figueroa centro salud 3

El nuevo edificio cuenta con 561 metros cuadrados de superficie cubierta. Tiene tres áreas diferenciadas: una pública con sala de espera, admisión de personas para la atención, farmacia y sanitarios; una semi restringida con consultorios (general, médico, odontológico, enfermería) y vacunatorio; y una restringida con espacios para el personal, jefatura, depósitos, sanitarios y residuos comunes y patógenos.

Más asfalto en Senillosa

El gobernador Figueroa inauguró, junto con el intendente de Senillosa, Lucas Páez, 8.000 metros cuadrados de pavimento y cordón cuneta en el barrio San José. Luego supervisó obras que están en marcha como el Plan 18 viviendas y la construcción de la nueva escuela primaria. “Hace más de cuarenta años que no se ejecuta una escuela en Senillosa”, indicó el gobernador y señaló la importancia de “un Estado eficiente, pero presente”.

Asimismo, valoró la gestión comunal y sostuvo que “se nota la presencia de un intendente y un municipio activo en cada uno de los sectores de la ciudad. Hay mucho progreso, hay obras en marcha, hay muchas familias que se están incorporando a la posibilidad de tener gas, hay muchas familias que hoy tienen la posibilidad de tener su cuadra asfaltada”, enumeró.

inauguración asfalto senillosa

La obra de asfalto mejora la calidad de vida de 320 vecinos de manera directa y más de 700 de manera indirecta.

Al recorrer la obra donde se construye la nueva escuela primaria, el gobernador remarcó que “hace más de cuarenta años que no se ejecuta una escuela en Senillosa. Entonces, debemos prever el crecimiento que va a tener Senillosa, acompañarlo y ya ir proyectando la próxima escuela en Arroyito”.

"Modelo neuquino"

Figueroa señaló que todo esto es posible a partir del “modelo neuquino”, que “es el que tenemos que defender, que rescatar para seguir mostrándole a nuestra ciudadanía, que es el modelo en el cual hemos elegido vivir los neuquinos”.

Por su parte, el intendente Páez destacó el acompañamiento del gobierno provincial y la importancia del Plan de Asfalto que se lleva adelante en la localidad. Celebró la inauguración de estas nuevas cuadras que forman parte de un plan integral que, en dos años, superará las 80 cuadras asfaltadas. El programa se lleva adelante con aportes reintegrables a municipios destinados a infraestructura urbana, dentro del Pacto de Gobernanza.

“Hoy es un día muy importante para el barrio San José. Estaba recordando que la última obra en el barrio de cordones cuneta y asfalto fue hace más de 20 años. Después de dos décadas, gracias a un proyecto político, de un modelo neuquino, el barrio vuelve a tener una obra de gran impacto y de gran importancia”, afirmó.

inauguración asfalto senillosa 2

El jefe comunal subrayó que los trabajos forman parte de un plan estratégico que transformará a la localidad: “La obra de asfalto es una etapa de un mega plan que estamos llevando a cabo en toda la ciudad. Y quiero comunicarles a los vecinos del barrio San José que vamos a continuar: no son solamente estos ocho mil metros cuadrados, sino que vamos a avanzar por calle Belgrano y por calle Rivadavia hasta Chubut. Esto significa 20 cuadras más de asfalto que van a transformar el barrio y la ciudad”.

Servicio de gas

Asimismo, el jefe comunal enumeró otras obras en ejecución como la extensión del servicio de gas que alcanzará a 600 familias este año.

Por último, Páez vinculó la concreción de las obras con la continuidad del modelo político provincial: “Es importante que todos lo entendamos. No es fruto del azar, son decisiones políticas que han cambiado la lógica de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Si defendemos la neuquinidad y todos nos ponemos la camiseta de Neuquén y de Senillosa, estas obras y muchas más serán posibles para que nuestra gente cada día viva mucho mejor”.

Michael Salazar, comerciante de la zona, manifestó: “Quiero agradecer al gobernador y a nuestro intendente por la gestión de la obra de asfalto. La verdad que venimos notando este cambio tan grande para la localidad y ojalá que esto continúe, que sigamos con este ritmo. Yo creo que la gente está entendiendo este proceso y va a seguir apostando a esto porque ya se ve reflejado día a día en las obras que se están llevando adelante en el pueblo”.