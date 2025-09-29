Conmoción: un chico de 13 años murió en un partido de fútbol y es el tercer caso en menos de un mes

En las últimas semanas otros dos adolescentes murieron en condiciones similares en Córdoba. La preocupación de las familias.

La Fiscalía de Instrucción dispuso una autopsia con el fin de determinar las causas exactas de la muerte.

Una localidad de Córdoba fue protagonista de un trágico episodio este sábado por la tarde, cuando un adolescente de 13 años murió mientras jugaba un partido de fútbol . Se confirmó que sufrió una descompensación y se generó un alerta por el aumento de casos similares.

El menor identificado como Santino López , de 13 años, se descompensó mientras participaba de un partido de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco. F ue acompañado de urgencia por su madre y una enfermera al hospital local pero pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo, no pudieron salvarlo y confirmaron el deceso.

Santino era jugador del Club Social y Deportivo de Sebastián El Cano y según revelaron, sufrió un paro cardiorrespiratorio en su partido contra Ilusión del Norte. La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes dispuso la realización de una autopsia con el fin de determinar las causas exactas de la muerte antes de entregar el cuerpo a su familia.

Un sueño que no alcanzó a cumplir

Debido a su gran actuación dentro de la cancha, Santino había sido convocado para integrar la Selección Sub 13 de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco.

Esta selección se encontraba en plena preparación para competir en un torneo a nivel provincial que se realizaría en Río Tercero. La Liga Regional de San Francisco recordó que Santino había sido elegido para representar a la liga en dicha competencia.

Este equipo se preparaba para disputar una competencia en la localidad de Río Tercero. Santino había sido elegido para representar a la liga a nivel provincial, indicaron medios locales

Desde el club cordobés expresaron su consternación a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram: "Que la pasión por el fútbol que Santino llevaba en el corazón quede siempre como recuerdo de su paso por las canchas y por la vida".

La alarmante cifra que sacude a Córdoba: muertes en partidos de fútbol

El caso se suma a una serie de muertes que conmueven a la comunidad. En las últimas tres semanas, otros dos adolescentes de la misma edad fallecieron mientras hacían actividad física.

El 11 de septiembre falleció Amadeo Ruiz, de 13 años, jugador de la octava división del Club Atlético San Lorenzo de barrio Las Flores, durante un entrenamiento.

Días después, en Villa Carlos Paz, Facundo Arias Prieto, también de 13 años, se descompensó en una clase de educación física y no pudo ser reanimado.

Esta situación está generando una ola de preocupación entre familias, docentes, entrenadores y autoridades. Algunos clubes y escuelas ya impulsan capacitaciones en RCP y primeros auxilios como respuesta preventiva.

Conmoción en la Liga Confluencia: un futbolista de 11 años murió en la cancha

Río Negro se vio atravesado por un episodio similar este domingo por la tarde. Un futbolista de 11 años murió al desplomarse la estructura de un arco que le provocó las heridas fatales. Se trata de Javier Jesús Álvarez, jugador de la categoría pre-décima de Pillmatun que debía enfrentarse a Experimental de Cinco Saltos.

El trágico hecho tuvo lugar en la Isla Jordán de Cipolletti, durante el torneo de la Liga Deportiva Confluencia. El niño estaba realizando movimientos de precalentamiento en una cancha auxiliar del predio cuando se colgó del arco, que cedió repentinamente y lo golpeó de forma fatal en la cabeza.

La desesperación y conmoción de las familias, compañeros y dirigentes de la Liga Deportiva Confluencia se extendió a todo el predio. Familiares, compañeros del equipo y entrenadores asistieron al nosocomio local para acompañar a los padres en este momento de dolor.