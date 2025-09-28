Liga Confluencia de luto: quién era el niño que murió en cancha de Pillmatun

El parte médico informó que el menor de edad llegó sin signos vitales al Hospital. Dolor en el ambiente deportivo.

El domingo por la tarde, el torneo de la Liga Deportiva Confluencia se tiñó de luto con el fallecimiento de un niño de once años tras el desplome de la estructura de un arco que le provocó las heridas fatales . Se trata de Javier Jesús Álvarez , jugador de la categoría pre-décima de Pillmatun que debía enfrentarse a Experimental de Cinco Saltos.

El trágico hecho tuvo lugar en la Isla Jordán de Cipolletti , durante el torneo de la Liga Deportiva Confluencia . El niño estaba realizando movimientos de precalentamiento en una cancha auxiliar del predio cuando se colgó del arco , que cedió repentinamente y lo golpeó de forma fatal en la cabeza.

Javier Álvarez nació el 17 de marzo de 2014 y era parte activa de las divisiones inferiores del club cipoleño . Durante la tarde del domingo su equipo se iba a enfrentar a Experimental de Cinco Saltos en el marco de la fecha 31 del torneo.

El accidente sucedió cuando el pequeño todavía no había jugado el partido y se encontraba realizando el precalentamiento rutinario previo al encuentro con el equipo de Cinco Saltos. La caída de la estructura de hierro lo golpeó en la cabeza y a pesar del rápido traslado en código rojo al Hospital Pedro Moguillansky, los médicos confirmaron su deceso poco después de las 15.30 horas.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 19.41.21 (1) La cancha de Pillmatún donde sucedió el trágico accidente.

La desesperación y conmoción de las familias, compañeros y dirigentes de la Liga Deportiva Confluencia se extendió a todo el predio. Familiares, compañeros del equipo y entrenadores asistieron al nosocomio local para acompañar a los padres en este momento de dolor.

En el lugar también se encontraba la presidenta de Pillmatun y titular del Concejo Deliberante de Cipolletti, Karina Álvarez, quien confirmó la triste noticia entre lágrimas.

cancha pillmatun El jugador de once años falleció debido a las heridas fatales, tras caer del arco.

La solicitud de la autopsia

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención inmediata y ordenó la realización de la autopsia para establecer las causas del fallecimiento. Además, dispuso pericias en la cancha para acordonar y proteger el lugar para la recolección de pruebas. Además, se ordenó la toma de declaraciones de los testigos que presenciaron el accidente, con el objetivo de determinar responsabilidades.

Las condiciones de la estructura metálica que cedió será clave para determinar las responsabilidades en términos de seguridad y mantenimiento del establecimiento deportivo.

Frente al impacto que generó la pérdida de Javier, la Liga Deportiva Confluencia suspendió todos los encuentros programados para esa jornada. Desde la organización remarcaron que lo más importante era acompañar a la familia y resguardar a los niños y jóvenes que participan del torneo.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 17.25.24 La Liga Deportiva Confluencia suspendió todos los encuentros programados para la jornada.

El parte médico y traslado en código rojo

El llamado de emergencia al SIARME se produjo a las 14.27 al solicitar la presencia del personal policial por un menor de edad con heridas por la caída de un arco sobre la cabeza. El personal policial realizó el corte de la Ruta 22 y la calle Julio Salto con el objetivo de colaborar en el traslado de la ambulancia en código rojo.

De forma inmediata fue trasladado al hospital Pedro Moguillansky, donde los profesionales de la salud confirmaron el deceso. Desde el centro de salud difundieron el parte médico que informa que el niño llegó sin signos vitales y no respondió a las maniobras de reanimación.

Una vez que se constató el fallecimiento del menor a las 15.35, el doctor Silva ordenó la notificación al médico policial para ordenar las diligencias judiciales. El Ministerio Público Fiscal tomó intervención y ordenó la realización de autopsia, la toma de testimonios presenciales y protección de la cancha donde ocurrió el fatal accidente.