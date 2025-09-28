Tragedia en la Liga Confluencia: qué dijo el parte médico del niño

Las heridas fatales le provocaron el deceso inmediato. Las autoridades deportivas suspendieron todos los partidos a la fecha 31 de la Liga Confluencia.

Un hecho trágico tiñó de luto el ambiente del fútbol este domingo en la Isla Jordán de Cipolletti , donde un nene de 11 años, jugador de la categoría pre-décima de Pillmatun , falleció por las heridas que le provocó el desplome de un arco en la cancha auxiliar durante la jornada de la Liga Deportiva Confluencia.

El niño jugó un partido frente a Experimental de Cinco Saltos y al quedarse en el predio, se colgó de la estructura metálica del arco que cedió y lo golpeó en la cabeza . El impacto de la caída derivó en lesiones que resultaron fatales pese a la rápida asistencia médica.

De forma inmediata fue trasladado en código rojo al hospital Pedro Moguillansky , donde los profesionales de la salud confirmaron el deceso. Desde el nosocomio difundieron el parte médico oficial que informa que el niño llegó sin signos vitales y no respondió a las maniobras de reanimación.

La tragedia desató consternación entre los familiares, compañeros de equipo y dirigentes de la institución. Una gran cantidad de personas vinculadas a la institución deportiva asistió al centro de salud para acompañar a la familia en este momento de dolor. Entre ellos estaba la presidenta de club y titular del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, quien entre lágrimas solo pudo confirmar el deceso.

Solicitud de autopsia

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso y dispuso la realización de la autopsia, con el objetivo de determinar con precisión las causas de la muerte y evaluar las condiciones en que se encontraba la estructura que se desplomó.

Además, se ordenaron pericias en el lugar del accidente y tomar declaraciones testimoniales para reconstruir la secuencia de los hechos. La medida apunta a establecer eventuales responsabilidades y prevenir que episodios similares puedan repetirse en el futuro.

Suspensión de todos los partidos de la Liga Deportiva Confluencia

La dirigencia de la Liga Confluencia resolvió suspender la fecha completa del torneo en señal de duelo. El fútbol valletano se mostró conmovido por la tragedia y la pérdida de un jugador tan pequeño.

Pillmatun debía enfrentar a Experimental de Cinco Saltos y, de acuerdo al formato del certamen, en primer lugar se enfrentan la categoría Pre-Décima, para luego dejar lugar a la Tercera División y finalmente la Primera.

