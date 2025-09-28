Tremendo: un reconocido arquero sufrió un paro cardíaco en pleno partido

El homenaje "Adiós Capitanes" en el Claro Arena de Santiago, que reunió a 15 mil personas para despedir a históricos referentes de la Universidad Católica de Chile, quedó marcado por la conmoción. A los diez minutos de juego, el arquero histórico Patricio “Pato” Toledo se desplomó en pleno campo de juego . El partido, que debía ser un festival de emociones, se transformó en un escenario de incertidumbre y preocupación.

De inmediato, el cuerpo médico ingresó al césped y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar que lograron estabilizar al exgolero, quien luego fue trasladado de urgencia en ambulancia a la Clínica Universidad de los Andes . Allí, finalmente, se le realizaron estudios de alta complejidad. En un primer momento, desde el propio estadio se informó que el exguardameta estaba consciente, hablando y estable , lo que llevó algo de calma entre hinchas y compañeros.

Sin embargo, con el paso de las horas, la situación se tornó mucho más crítica. Luis Herrada, jefe de urgencias del centro de salud, desmintió el parte inicial emitido desde el estadio trasandino y afirmó que el exguardameta atraviesa una condición delicada. “Es una situación tremendamente grave, con un paro cardiorrespiratorio frente a 15 mil personas. En este momento él está en una situación muy compleja”, afirmó el especialista, descartando la visión optimista difundida en un primer momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cruzados/status/1972442360861671585&partner=&hide_thread=false Informamos que en el marco del partido de despedida "Adiós Capitanes", nuestro ex arquero y jugador Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio.



Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato… pic.twitter.com/OmVgfoNG3w — Universidad Católica (@Cruzados) September 28, 2025

Versiones cruzadas entre la Universidad Católica y el hospital

El médico explicó que, aunque la reanimación inicial resultó exitosa, el exfutbolista enfrenta ahora un segundo desafío: la resolución del problema coronario que desencadenó el episodio. “La muerte súbita se da cuando una arteria del corazón se tapa, y lo que estamos intentando es destaparla. El paciente está en una situación de extrema gravedad porque su corazón está en riesgo”, advirtió el experto, quien remarcó que el estado actual del ex Deportes Temuco requiere de un monitoreo constante en cuidados intensivos.

En paralelo, la UC emitió un comunicado reiterando su acompañamiento a la familia del arquero y pidiendo prudencia ante las versiones encontradas. Mientras tanto, miles de hinchas expresaron su apoyo en redes sociales, enviando mensajes de aliento bajo la consigna “Fuerza Pato”. El arquero, de 59 años, es considerado una leyenda de los Cruzados, donde disputó más de 250 partidos oficiales. El resto de los referentes del equipo, entre los que se encontraban el ex Boca José Pedro Fuenzalida, decidieron continuar con el cotejo.