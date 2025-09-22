Por qué quedó tan lejos Dibu Martínez en la elección a mejor arquero del mundo

El ganador del premio fue Donnaruma y el argentino no pudo repetir el trofeo que había ganado el año pasado.

La entrega del Balón de Oro incluyó en la previa al premio Yashin al mejor arquero del mundo. En esa elección no pudo repetir Dibu Martínez, quien quedó muy lejos de Gianluigi Donnarumma. El italiano ecibió el trofeo en el fútbol masculino por su desempeño en el PSG, con el que obtuvo la Liga de Francia y la Champions League.

"Gigi" es reciente refuerzo del Manchester City y se quedó con galardón destronando al argentino . El campeón del mundo y de América con su selección también estaba nominado, pero esta vez fue elegido en el octavo lugar.

El desempeño de Dibu en el combinado argentino sigue siendo bueno, pero esta vez su equipo, Aston Villa, no está jugando Champions como sí lo había hecho en la temporada previa, hecho en el que Martínez había sido determinante.

De todas formas, los nombres que aparecen cerca del marplatense no son superiores en la comparación individual, sino que están directamente relacionados con los resultados que obtuvieron los equipos a los cuales pertenecen.

Donnarumma fue, por lejos, el mejor de la temporada en cuanto a sus actuaciones. De hecho fue elegido en el noveno lugar general sumando a todos los jugadores del planeta, donde su compañero Ousmane Dembelé le ganó el mano a mano a Lamine Yamal.

Al mismo tiempo, hay pocos argumentos para poner al resto arriba de Dibu, cuya jerarquía está por encima de la de sus compañeros del Aston Villa.

Dibu (1)

Alisson Becker y Yann Sommer completaron el podio, mientras que cuarto quedó Thibault Courtois, quinto el marroquí Yassine Bono, sexto el español David Raya y séptimo Jan Oblak.

Noveno fue el francés Lucas Chevalier, que anduvo bien en Lille y ahora ataja en PSG. Además, décimo quedó el belga del Nottingham Forest, Matz Sels.

Luis Enrique ganó el trofeo Johan Cruyff

El entrenador del PSG, Luis Enrique, ganó el trofeo a mejor entrenador de la temporada. Más allá de no estar presente, dejó un video grabado de antemano en la que agradeció a todos los que ayudaron a conseguir el premio: "En primer lugar a mi familia y también a todas las personas que forman parte del PSG. En especial al presidente Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos. Me acuerdo de la primera vez que nos reunimos y conectamos desde el principio. Es muy bonito recibir un galardón individual, está claro, pero considero que lo más importante es recibir el reconocimientos de los aficionados de nuestro equipo y nuestro deporte. Quiero felicitar a todos los jugadores".